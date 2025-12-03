부산 기장군, ‘자활사업 성과보고회’ 가져…“지역 자립 기반 한층 강화”

자활기업 성금 기탁·우수 참여자 시상



새 일자리 창출·건강지원 사업 호평

기장군(군수 정종복)은 지난 1일 기장군청 차성아트홀에서 열린 기장지역자활센터(센터장 이선주)의 '2025년 자활사업 성과보고회'가 성황리에 마무리됐다고 3일 전했다.

행사에는 정종복 군수를 비롯해 박홍복 기장군의회 의장, 자활사업 참여주민, 센터 종사자, 자활기업 관계자 등 150여명이 참석했다. 현장에서는 올해 자활사업의 주요 성과를 공유하고 우수 참여자 시상, 성과보고, 공연 관람 등 참여자·종사자가 함께하는 소통의 장이 마련됐다. 특히 자활기업 ㈜우리동네빨래방과 ㈜더깨끗한환경이 이웃돕기 성금을 기탁했다.

기장지역자활센터는 올해 다양한 자활 프로그램을 통해 저소득 주민의 경제적 자립을 적극 지원해 왔다. 자활기업 '㈜다다테크' 창업으로 새로운 일자리 창출과 지역 경제 활력을 끌어내고, 참여자의 건강 관리를 위해 운영한 종합건강검진 프로그램 '몸튼튼 마음든든'은 높은 호응을 얻었다.

또 신규 카페사업단 장비 지원을 통해 참여자들이 실제 기술을 습득하고 취·창업을 준비할 수 있는 기반을 마련하며 실질적 성과를 냈다는 평가다.

이선주 센터장은 "참여 주민과 종사자, 그리고 군의 지속적인 지원 덕분에 의미 있는 성과를 낼 수 있었다"며 "지속 가능한 자립 기반 구축을 위해 체계적인 지원을 강화하겠다"고 말했다.

정종복 기장군수는 "올해 눈에 띄는 성과를 이뤄낸 자활 참여주민과 종사자들에게 감사와 격려를 전한다"며 "기장지역자활센터가 주민의 새로운 도전과 경제적 자립을 뒷받침하는 희망의 일터가 될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

기장지역자활센터는 자활근로사업, 청년자립도전사업, 자산형성지원사업, 게이트웨이사업, 자활기업 지원 등 다방면의 자활 프로그램을 운영하고 있으며, 현재 15개 자활근로사업단과 3개 자활기업에서 130여명의 주민이 참여 중이다.

기장지역자활센터가 2025년 자활사업 성과보고회를 갖고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>