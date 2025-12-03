본문 바로가기
저축은행중앙회, 국군 3군단 장병 위문방문

문채석기자

입력2025.12.03 15:49

오화경 회장 "軍헌신 새기며 서민 금융울타리 될 것"

저축은행중앙회는 연말을 맞아 강원도 인제군 제3군단을 방문해 국군장병들을 위문하고 위문 성금 1000만원을 전달했다고 3일 밝혔다.


오화경 저축은행중앙회장(앞줄 오른쪽 세번째)과 김동수 국군 제3군단 부군단장(앞줄 왼쪽 네번째) 등 국군 3군단 장병과 위문 방문한 인사들이 기념촬영을 하고 있다. 저축은행중앙회

오화경 중앙회장, 김동수 국군 제3군단 부군단장 등이 참석했다.

오 회장은 "저축은행 업계는 장병들의 헌신을 마음 깊이 새기고 서민과 지역사회 삶을 받쳐주는 금융 울타리가 되겠다"고 말했다.


중앙회와 저축은행 업계는 산불 피해 이재민 성금 기부와 취약계층 지원을 위한 후원금 전달 등 지역사회 지원에 힘쓰고 있다. 전국 전통시장에 생활·기반시설을 지원하며 지역사회와 취약계층을 위한 사회적 역할을 수행한다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
