[포토] 항의하는 신동욱 국민의힘 의원

신동욱 국민의힘 의원이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 전체회의에서 장경태 더불어민주당 의원의 성추행 의혹을 거론하며 추미애 위원장에게 항의하고 있다.







