미래형 항만은?… 부산항만공사, 제2회 스마트항만 기술혁신포럼 개최

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.03 14:56

항만 AI 구축 등 기술현안 논의

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 12월 8일부터 9일까지 부산항 국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 '제2회 스마트항만 기술혁신포럼'을 개최한다.


지난해에 이어 올해 2회차를 맞이하는 이번 포럼은 항만 자동화, AI 접목 등 급변하는 항만 인프라 개발 분야에 당면한 여러 현안을 업계와 논의하기 위해 BPA의 주도로 마련됐다.

이번 포럼은 '미래형 항만 구축을 위한 3D 전략 모색 : 디지털화, 탈탄소화, 시설 안전(3D Strategy for the Future Port:Digitalization, Decarbonization, Durability) '라는 주제로 열린다. 행사에 국내 항만 및 물류 전문가, 연구기관, 산업계 관계자 등이 참석한다.


주요 내용은 ▲기조강연(디지털 AI 시대, 미래형 항만 구축을 위한 3D 전략), ▲분야별 발표, ▲종합 토론, ▲우수 기술인 포상 등으로 구성된다.


분야별 세부 발표는 ▲터미널 안전 운영을 위한 AI 기술 도입 전략(중앙대학교 임창원 교수), ▲타 산업 AI 도입 사례와 항만 AI 적용방안(오픈에스지 김희찬 상무), ▲항만 무인이송장비의 발전방향(현대로템 강태호 팀장), ▲해운항만 운영시스템의 미래전략(싸이버로지텍 조준희 팀장), ▲친환경ㆍ스마트 항만건설기술(현대건설 나현주 부장) 등 항만 AI, 무인이송장비, 안전 등 기술 현안에 대한 전문가 발표와 종합 토론을 진행한다.

BPA 송상근 사장은 "이번 포럼은 AI 등 항만 산업계가 당면한 전환기에 심도 있게 논의해 국내 항만의 기술 기반을 강화하고 나아갈 방향을 도출하는 계기가 될 것"이라고 평했다.


제2회 스마트항만 기술혁신포럼은 유관기관 등 산업 관계자 대상 사전등록을 통해 참여할 수 있으며 행사 포스터의 QR코드를 통해 신청할 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
