강기정 “역대 최대 국비 확보…‘부강한 광주’ 도약 예산”

정부안서 2881억 증액…내년 국비 3조9497억 확정

전년 대비 16.6%↑…정부 증가율 두 배 넘는 성과

5·18 민주공원·적십자병원 등 ‘빛의 혁명’ 첫 반영

NPU센터·AI데이터센터·미래모빌리티 등 산업 포함

강기정 광주시장은 3일 시청 브리핑룸에서 "역대 최대 규모 국비를 확보했다"며 "내년은 '부강한 광주' 도약의 원년을 여는 첫 예산"이라고 밝혔다. 그는 "빛의 혁명 예산이 처음 반영됐고 AI·미래모빌리티 축이 본격 가동된다"며 "부강한 광주는 더 이상 선언이 아니라 예산이 준비된 실행계획"이라고 말했다.

강기정 광주시장이 3일 시청 브리핑실에서 2026년 국비 확보 계획을 발표하고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

광주시는 정부안 3조6,616억원에서 국회 심의 과정에서 2,881억원을 증액해 총 3조9,497억원을 최종 확보했다. 5·18 민주공원·옛 광주적십자병원 보존 등 민주주의 상징 사업과 국가 NPU 컴퓨팅센터·AI데이터센터·미래모빌리티 시범도시 등 핵심 산업 예산이 반영됐고, 국회에서는 도시철도 2호선 100억원, 탄약고 이전 35억원 등 지역 숙원 사업도 추가됐다.

광주시가 이날 발표한 2026년도 국비 확보 현황에 따르면 총 452개 사업 중 신규 56건이 포함됐고, 전년 대비 5,639억원(16.6%) 증가한 역대 최대 규모의 국비가 확정됐다. 정부예산 증가율(8.1%)의 두 배를 넘는 수치다. 강 시장은 "정부와 국회, 광주가 원팀으로 움직인 결과"라고 강조했다.

민주주의 도시 정체성을 강화하는 '빛의 혁명' 예산은 처음으로 국비가 반영됐다. 5·18 구묘역 민주공원 조성, 옛 광주적십자병원 보존·활용 등 총사업비 490억원 규모 사업 중 설계비 29억원이 확보됐다. 민주주의 역사박물관, 국립현대미술관 광주관, 국회도서관 분관 사전타당성조사 용역비 16.5억원과 ACC아트에비뉴, 비엔날레 문화클러스터 등 신규 문화사업도 포함됐다.

AI·반도체·모빌리티 등 광주의 미래 산업 예산도 대거 반영됐다. 국산 AI반도체(NPU) 성능 검증과 실증 기반을 구축할 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 설립 용역비 6억원, 규제프리 광주 AI실증도시 용역비 5억원이 확보됐다. AX 실증밸리 조성은 정부안 240억원에서 국회 심의로 56억원이 증액됐고, 국가 AI데이터센터 고도화(192억원), GIST AI영재학교 설립 관련비(31.4억원) 등 주요 AI 사업도 반영됐다.

미래 모빌리티 분야에서는 AI모빌리티 시범도시 조성 617억원, 자동차 부품 순환경제 인프라 구축 2억원, 미래모빌리티 인지부품 기능안전 시험 기반 24억원 등이 포함됐다. 반도체 패키징 실증센터, AI반도체 실증지원과 헬스케어·뷰티·뿌리산업 고도화 사업도 내년부터 본격 추진된다.

기후위기 대응과 도시 인프라 개선을 위한 광주천 대개조, 영산강 수질정화 인공습지, 노후 상수도 정비, 동복호 조류 발생 억제 등 기후 회복 예산도 반영됐다. SOC 분야에서는 호남고속도로 확장(238억원), 경전선 전철화(1672억원), 광주~강진 고속도로(668억원)가 포함됐고, 국회 단계에서 도시철도 2호선 100억원, 마륵동 탄약고 이전 35억원, 광주운전면허시험장 건립 64.4억원 등도 추가됐다.

강 시장은 "AI·미래 모빌리티·민주주의 축을 중심으로 광주는 앞으로 5년 동안 대한민국에서 가장 역동적으로 성장하는 도시가 될 것"이라며 "예산 확보를 위해 노력한 공직자와 지역 국회의원, 민주당 지도부, 시민 여러분께 감사드린다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>