본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

삼성카드, '오아시스 삼성카드' 출시

문채석기자

입력2025.12.03 09:31

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오아시스 온·오프 결제 시 5000원 할인 월 최대 4회

삼성카드 는 새벽배송 전문 쇼핑몰 오아시스마켓과 함께 '오아시스 삼성카드'를 출시했다고 3일 밝혔다.


삼성카드, '오아시스 삼성카드' 출시
AD
원본보기 아이콘

오아시스마켓은 친환경·유기농 프리미엄 상품을 저렴한 가격에 제공하는 온·오프라인 전문 쇼핑몰이다. 365일 중단 없는 새벽배송 서비스를 제공한다.

오아시스 삼성카드는 오아시스마켓 특화 혜택과 오아시스마켓 주 고객 소비 패턴을 반영한 일상 혜택을 제공한다.


먼저 오아시스마켓 온·오프라인 매장에서 3만원 이상 결제 시 5000원 할인을 전월 실적에 따라 월 최대 4회 해준다. 할인 혜택을 정액으로 제공해 고객이 쉽게 체감할 수 있도록 설계했다.


다양한 일상 혜택도 준다. 커피전문점·델리 이용금액의 50%를 월 5000원까지 깎아준다. 의료 업종 이용 시 10% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지, 올리브영·다이소 이용 시 10% 할인 혜택을 월 최대 1만원까지 제공한다.

이외에 해외 가맹점 이용 시 전월 이용 실적과 할인 한도 없이 1.5%를 인하한다.


삼성카드와 오아시스는 카드 출시를 기념해 다양한 프로모션을 오는 31일까지 진행한다.


오아시스마켓에서 오아시스 삼성카드로 4만원 이상 결제 시 3만원을 캐시백한다. 31일까지 오아시스마켓에서 누적 30만원 이상 이용 시 추가 3만원을 환급한다. 캐시백 혜택은 1인 1회 제공된다.


인기상품 할인쿠폰, 7000원 할인 쿠폰도 증정한다.


연회비는 국내전용, 해외겸용(비자) 모두 1만5000원이다.


삼성카드 관계자는 "오아시스마켓 혜택은 물론 고객이 선호하는 일상 영역의 다양한 할인 혜택을 담았다"며 "앞으로도 다양한 혜택을 제공하는 카드를 선보일 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기