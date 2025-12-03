주철현 의원 , 불법비상계엄 맞선 공로 '12·3 민주헌정수호 특별상'

민주당 최고위원 신분 계엄 저지 역할 수행

국회 담장 넘어 투쟁 중 바지 찢어지기도 회상



더불어민주당 주철현 국회의원 (여수시갑 )은 2일 광화문 프레스센터에서 열린 '12·3 민주헌정수호 특별상 ' 시상식에서 국회의원 수상자로 선정됐다 .

12·3 민주헌정수호 특별상은 한국인터넷기자협회와 시민단체 123명 추진위원회가 불법 비상계엄 사태 1주년을 맞아 민주헌정 질서를 지키는 데 기여한 인물에게 수여하는 상이다. 이날 시상식에는 당시 더불어민주당 최고 의원인 주철현 의원을 비롯해 박찬대 의원 , 임오경 의원 , 박정현 의원 등이 함께 수상했다.

주 의원은 지난해 12·3 불법 계엄 사태 당시 더불어민주당 최고위원으로서 지도부 대응을 총괄하며 핵심적인 역할을 수행했다. 그는 그날 오후 지역구 여수에서 중요한 일정을 소화하던 중, 평소와 달리 지역보좌관으로부터 " 오늘은 일찍 서울로 올라가시는 게 좋겠습니다."라는 강한 권유를 받았다고 회상했다.

애초 오후 8시 30분 KTX로 이동할 예정이었으나 추가 일정이 남아 있었음에도 이를 즉시 중단하고 표를 취소한 뒤 오후 7시 30분 비행기에 몸을 실어 급히 서울로 향했다. 그는 " 그때는 이유를 몰랐지만, 이상하게 마음이 남았다"라고 말했다.

서울 도착 직후 비상계엄이 전격 선포되자 그는 지체 없이 국회로 달려갔다. 본청 진입이 막힌 상황에서 담장을 넘어 들어가는 과정에서 바지가 찢어졌지만 주 의원은 대응을 멈추지 않았다.

이후 국회 내부에서 계엄 상황을 실시간 파악하기 위해 당 지도부 비상대응망을 가동했고, 각 의원의 위치와 상황을 텔레그램 비상 채널로 일일이 공유하며 대응 체계를 일사불란하게 지휘했다. 그는 " 그날 텔레그램은 사실상 민주주의의 마지막 연결망이었다"라고 설명했다.

이후에도 주 의원은 헌법재판소 앞 릴레이 시위, 국회 로텐더홀 규탄대회, 탄핵 촉구 기자회견, 광화문 1인 시위 등 민주주의 회복을 위한 행동에 연속적으로 참여하며 민주 헌정 수호의 중심축 역할을 이어갔다.

주 의원은 " 이 상은 제 개인이 아니라 위기의 순간에도 민주주의를 지켜낸 국민과 동료 의원들에게 돌아가는 상 " 이라며 " 내란 종식 과정에 함께할 수 있었던 것이 자랑스럽고, 앞으로도 헌정 질서를 파괴하려는 시도에는 단호히 맞서겠다"라고 말했다.





