국내 최대 해양안보 학술대회, 해사법 대응 전략 공유의 장 열려

정책·학계·실무 전문가 한자리

국내 최대 규모의 해양안보·해사법 관련 학술행사인 '2025 추계공동학술대회'가 지난달 28일 고려대학교 법학전문대학원 CJ법학관에서 개최됐다.

국내 최대 규모의 해양안보·해사법 관련 학술행사 '2025 추계공동학술대회'가 개최돼 참석자들이 기념촬영하고 있다. 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 '해양안보 위기에 대한 대응과 해사법의 최신 동향'을 주제로, 학계와 정책기관, 실무 전문가들이 한자리에 모여 심도 있는 논의를 이어갔다.

이번 학술대회는 한국해양경찰학회(회장 임석원·국립부경대 교수), 고려대 해상법연구센터(소장 김인현), 국립군산대학교 산학협력단이 공동 주최했다. 최근 고조되는 해양안보 위협과 국제 해양환경 변화를 반영해, 법적·제도적 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

개회식에서는 윤성택 고려대 연구부총장의 환영사를 시작으로 임석원 학회장과 김인현 소장의 개회사가 이어졌다. 이어 한국해법학회 권성원 회장, 한국도선사협회 조용화 회장, 한국해운조합 이채익 이사장, 중앙해양안전심판원 이시원 원장, 국립부경대 배상훈 총장 등 주요 기관장들의 축사가 진행됐다.

이날 학술대회에서는 한국해양경찰학회와 고려대 해상법연구센터 간 연구협약(MOU)도 체결돼 향후 공동 연구와 데이터 공유가 확대될 전망이다.

기조강연은 김인현 고려대 명예교수가 맡아 '바다와 나'를 주제로 해사법 발전 방향과 해양안보 위기 대응의 기본 원칙을 제시했다. 김 교수는 바다의 전략적·경제적 중요성을 강조하며 "해양위기 대응 역량은 국가의 지속가능성과 직결된다"고 말했다.

학술대회는 4개 전문 세션으로 이어졌다.

제1세션에서는 한국법학원 이현균 박사가 선박 사이버보안 법률문제를 다루며, 사이버 공격 증가에 따른 선주와 관리자 책임 범위를 논의했다.

제2세션에서는 법무법인 우면 이광후 변호사가 '해양사고조사 및 심판법' 제65조의2의 불이익변경금지 규정을 해석하며 조사·심판 과정의 절차적 정당성을 조명했다.

제3세션에서는 국립군산대 손영태 교수가 해양재난구조대 제도 개선 방안을 제시하며 현장 대응체계 전문성 강화 필요성을 강조했다. 제4세션에서는 한국해양수산개발원 민영훈 박사가 사이버·환경·군사 등 복합적 해양위협에 대한 실효적 대응 전략을 심층 분석했다.

이후 한국해양경찰학회 정기총회와 시상식, 연구윤리교육, 학계·정책기관·산업계 참석자 간 네트워크 강화 활동이 진행됐다.

임석원 학회장과 김인현 소장은 "이번 공동학술대회는 국내에서 최초이자 최대 규모로 해양안보와 해사법 최신 현안을 한자리에서 논의한 자리"라며 "향후 국내 안보 관련 해양정책 수립과 해사법제 정비에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"고 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>