[AWS리인벤트]엔비디아 아성 도전하는 AWS…성능 4배 높인 AI 칩 공개

전력 소모 줄인 자체 AI 칩 '트레이니움3' 공개

차세대 칩도 이미 개발중…내년 출시 전망

"AI 에이전트, 일상과 업무 전반에 대중화될 것"

세계 최대 클라우드 컴퓨팅 업체인 아마존웹서비스(AWS)가 컴퓨팅 성능은 끌어올리고 전력 소모는 줄인 인공지능(AI) 칩을 공개했다. 오랜 기간 자체 칩 설계에 공들여온 AWS가 AI에이전트 시대에 대응하고 AI반도체 시장을 독점하고 있는 엔비디아에 정면으로 도전장을 내민 것이라는 평가가 나왔다.

맷 가먼 AWS 최고경영자(CEO)는 2일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 진행된 AWS의 연례행사 '리인벤트(re:Invent) 2025' 기조연설을 통해 자체 AI 칩인 '트레이니움'의 새 모델인 '트레이니움3'를 공개했다. 트레이니움은 AI 모델의 훈련을 위해 AWS가 자체 설계한 반도체다.

맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)가 2일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 진행된 AWS의 연례 행사 '리인벤트(re:Invent) 2025'에서 자체 인공지능(AI) 칩 '트레이니움 3'를 발표하고 있다. AWS 제공

트레이니움3은 3㎚(나노미터·10억분의 1m) 공정을 활용해 제작됐다. 전작과 비교해 컴퓨팅 성능은 4배 이상 키우는 동시에 전력 소비량을 40%가량 낮췄다. 전력 소비량이 줄어들면 구동에 필요한 비용도 낮아진다. AWS는 이 제품을 활용하면 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 사용할 때보다 AI 모델 훈련·운영 비용이 최대 50%까지 절감된다고 설명했다. 가먼 CEO는 "트레이니움3는 대규모 AI 훈련과 추론 분야에서 업계 최고의 가격 대비 성능을 보인다"고 강조했다.

이날 차기작인 트레이니움4의 출시도 예고됐다. 이 칩은 트레이니움3 대비 6배 높은 컴퓨팅 성능과 4배의 메모리 대역폭 등의 성능을 갖출 것으로 예상되는데, 내년 중 출시될 예정이다. 트레이니움4는 엔비디아의 칩 간 연결 기술인 'NV링크'를 지원할 것이라고 AWS는 설명했다. 엔비디아 점유율이 압도적인 만큼 엔비디아 GPU를 원하는 고객의 수요에 맞춰 편의성을 높였다. 다만 엔비디아 칩을 주로 쓰던 고객이 향후 AWS의 AI 칩으로 교체하기 쉽게 하기 위한 포석으로 보인다.

가먼 CEO는 "AWS는 AI 칩이 판도를 바꿀 것이라는 사실을 오래전부터 알고 있었다"면서 "그것이 우리가 10년 전부터 맞춤형 칩에 투자하기 시작한 이유"라고 밝혔다. AWS는 2015년 이스라엘의 반도체 기업 안나푸르나 랩스를 인수하면서 자체 칩 개발에 뛰어들었고, 이후 트레이니움과 추론 특화 AI 칩인 '인퍼런시아'를 설계해 왔다.

강화된 AI 인프라를 고객사의 데이터센터에 이식하는 신규 서비스인 'AI 팩토리즈'도 이날 공개됐다. 이 서비스는 기업이나 기관이 자체 보유한 데이터센터에 AWS의 AI 인프라를 구축하는 형태다. AWS는 엔비디아 GPU나 트레이니움 등 다양한 AI 인프라를 보유하고 있는데, 이를 고객사의 데이터센터로 이식한다면 AI 학습 과정에서 기업의 민감 데이터 유출 걱정을 덜 수 있다.

가먼 CEO는 이날 기조연설에서 앞으로 사용자의 업무를 대신할 수 있는 AI 에이전트의 등장이 시대의 흐름을 바꾸는 '변곡점'이 될 것이라고 강조했다. 그는 "AI 에이전트가 기존 AI 어시스턴트의 자리를 대체하고 있다"면서 "AI 에이전트의 출현이 초기 AI의 등장만큼이나 큰 혁신을 가져올 것"이라고 전망했다.

그는 이 자리에서 AI 에이전트 개발을 위한 도구인 '베드록 에이전트코어'에 추가된 신기능도 소개했다. 에이전트코어는 AI 에이전트 개발 과정에서 구축·배포·운영까지의 모든 과정을 지원하는 완전 관리형 플랫폼으로, 지난 10월 정식 출시됐다. 기업은 에이전트코어를 통해 원하는 모델과 프레임워크를 직접 골라 AI 에이전트를 구축할 수 있다.

라스베이거스(미국)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



