종로구, 성균관대와 지역 발전 업무협약

서울 종로구(구청장 정문헌)가 성균관대학교와 지역사회 발전을 위한 포괄적 협력 체계를 구축한다. 종로구는 2일 구청장실에서 성균관대학교와 지역사회 발전 및 미래 성장 기반 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약은 구정 전 분야와 성균관대의 사회공헌 활동을 연계해 통합적·전략적 협력 체계를 만드는 것이 목표다. 양 기관은 총괄 협의체를 중심으로 교육, 문화, 복지 등 다양한 사업을 지속 추진하고, 부서와 단과대학 간 연계 방안도 구축할 계획이다.

주요 과제는 '종로학 센터' 운영을 통한 지역 인문·학술 기반 조성, 교육·문화·복지 분야 공동사업 추진, 청년·여성·어르신 대상 인재양성 프로그램 운영, 지역 주민 대상 법률 자문 및 상담 프로그램 제공, 종로구 주요 현안 해결을 위한 공동 프로젝트 수행, 학생 사회공헌 활동 연계 프로그램 진행 등이다.

정문헌 종로구청장은 "성균관대와 지역사회 발전, 디지털 기술을 활용한 미래 성장 기반 강화에 함께하고자 한다"라며 "이번 업무협약이 공동 발전의 밑거름이 되길 기대한다"고 밝혔다.





