본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

종로구, 성균관대와 지역 발전 업무협약

김민진기자

입력2025.12.03 07:03

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총괄 협의체 중심 사업 추진

서울 종로구(구청장 정문헌)가 성균관대학교와 지역사회 발전을 위한 포괄적 협력 체계를 구축한다. 종로구는 2일 구청장실에서 성균관대학교와 지역사회 발전 및 미래 성장 기반 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

기념 촬영하는 최훈석 성균관대 부총장과 정문헌 종로구청장(오른쪽). 종로구 제공.

기념 촬영하는 최훈석 성균관대 부총장과 정문헌 종로구청장(오른쪽). 종로구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 구정 전 분야와 성균관대의 사회공헌 활동을 연계해 통합적·전략적 협력 체계를 만드는 것이 목표다. 양 기관은 총괄 협의체를 중심으로 교육, 문화, 복지 등 다양한 사업을 지속 추진하고, 부서와 단과대학 간 연계 방안도 구축할 계획이다.


주요 과제는 '종로학 센터' 운영을 통한 지역 인문·학술 기반 조성, 교육·문화·복지 분야 공동사업 추진, 청년·여성·어르신 대상 인재양성 프로그램 운영, 지역 주민 대상 법률 자문 및 상담 프로그램 제공, 종로구 주요 현안 해결을 위한 공동 프로젝트 수행, 학생 사회공헌 활동 연계 프로그램 진행 등이다.

정문헌 종로구청장은 "성균관대와 지역사회 발전, 디지털 기술을 활용한 미래 성장 기반 강화에 함께하고자 한다"라며 "이번 업무협약이 공동 발전의 밑거름이 되길 기대한다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국 쫒겨났다 "우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기