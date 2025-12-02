본문 바로가기
메인비즈협회, 조달청과 中企 상생협력 간담회 개최

최호경기자

입력2025.12.02 16:51

숏뉴스
제도 개선 사항 12건 공유

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 2일 서울지방조달청에서 조달청과 '경영혁신형 중소기업의 성장지원과 규제개선을 위한 상생협력 간담회'를 개최했다고 밝혔다.


이날 간담회는 중소기업의 현장 목소리를 청취하고 경영혁신을 통해 경쟁력을 확보한 중소기업이 공공조달시장에 보다 쉽게 진입할 수 있도록 규제 완화와 제도 개선 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 김명진 메인비즈협회 회장을 비롯해 메인비즈기업 대표 6명과 백승보 조달청 청장 등이 참석했다.

메인비즈협회는 2일 서울지방조달청에서 조달청과 '경영혁신형 중소기업의 성장지원과 규제개선을 위한 상생협력 간담회'를 개최했다. 메인비즈협회

메인비즈협회는 2일 서울지방조달청에서 조달청과 '경영혁신형 중소기업의 성장지원과 규제개선을 위한 상생협력 간담회'를 개최했다. 메인비즈협회

참석한 기업인들은 ▲경기조달지원센터 경기조달청으로 확대 개편할 필요성 ▲나라장터 종합쇼핑몰 화면 내 인기 상품 목록 삭제 ▲융복합 제품에 맞는 품목 신설 ▲조달청 우수제품 지정제도 신인도 심사기준 개선 ▲감리용역 사업수행능력평가(PQ) 시 보유기술자 인정기준 개선 ▲G-PASS 지정 방법 및 관련 자료 제공요청 등 총 12건의 제도개선 사항을 건의했다.

백승보 청장은 "메인비즈협회의 건의 사항을 면밀히 검토해 중소기업의 공공 조달 참여를 확대하고, 혁신기업의 성장을 뒷받침하는 실효성 있는 제도 개선을 추진하겠다"라고 했다.


김명진 회장은 "혁신적인 유망 중소기업의 지속적인 성장을 위해서는 공공 조달정책의 적극적인 확대가 필수"라며 "판로 개척에 어려움을 겪는 많은 중소기업을 위해 조달청이 앞장서서 실효성 있는 정책들을 만들어 주시기를 부탁드린다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

