양양군, 올겨울 폭설 대비 '제설 대책' 본격 추진…11월부터 비상 체제 돌입

제설 장비·자재 대폭 확충

신속·체계적 제설 대응 총력

강원도 양양군은 올겨울 폭설로 인한 교통 두절과 고립 상황을 예방하고 주민 불편을 최소화하기 위해 올해 11월부터 내년 3월 중순까지를 제설 대책 기간으로 정하고, 신속하고 체계적인 제설작업을 본격 추진한다.

양양군, 제설작업 모습. 양양군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 자체 보유 장비 ▲다목적제설차(유니목) 2대 ▲굴삭기 1대 ▲15t 제설기 4대와 임차 장비 ▲유니목 3대 ▲15t 덤프 4대 ▲5t 덤프 1대를 확보하여 24시간 대응이 가능한 제설 체계를 갖췄다. 또한, 읍·면에서는 제설차량 11대와 마을 안길 제설을 위한 트랙터 180여 대를 투입해 신속히 대응할 계획이다.

또한 원활한 제설을 위해 제설 자재 ▲제설염 691t ▲염화칼슘 137t ▲친환경 제설제 111t ▲액상제설재 12t을 사전 확보하였으며, 특히 염화칼슘은 읍·면별로 2톤씩 비치하여 비상 상황에 대비하도록 했다.

군은 제설 및 결빙취약구간 9개소에 대한 현장점검과 제설재 배치를 완료했다. 이 중 낙산요양원진입로 구간에는 자동 염수분사장치 설치를 완료하여 폭설 시 더욱 신속한 대응이 가능해질 전망이다.

결빙취약구간 9개소는 양양읍 거마리 391-7 구간, 강현면 강선리 320 구간, 손양면 송전리 산 12-3 구간, 강현면 강선리 838-7 구간, 손양면 부소치리 고갯길, 강현면 낙산요양원 진입로 구간, 현남면 상월천리 고갯길, 강현면 하복리(장재터) 고갯길, 손양면 수여리 고갯길 등이다.

군은 지난 11월 18일 강원특별자치도와 합동으로 제설종합창고, 제설전진기지, 적설취약구조물, 고립 예상 지역 등을 점검했으며, 이어 11월 26일에는 제설구간 선정 및 대설 대비 군 자체 회의를 열었다. 오는 12월 16일 제설차량 전수점검을 통해 겨울철 대설 대비 태세를 더욱 강화할 예정이다.

아울러, 양양군 중기단체와 협약을 맺어 장기간 폭설 시 양양읍 시가지 전구간(도시계획도로 52㎞)에 대해 굴삭기 48대, 덤프트럭 24대 등 다수의 장비를 투입하는 제설작업 용역도 추진해 폭설로 인한 교통두절을 조기에 해소할 계획이다.

군 관계자는 "기상 예보와 폭설 발생 시 자연재난대책본부를 즉시 가동하고 비상근무체계를 유지하겠다"며 "국토관리사무소·소방서·경찰서·군부대 등 유관기관과의 긴밀한 공조를 통해 주민 불편과 사고를 최소화할 수 있도록 선제적으로 대응하겠다"고 말했다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>