본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

덕수궁 문화상품 매장, 리모델링 마치고 재개관

이종길기자

입력2025.12.02 10:31

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연못 조망 공간서 전통 문양 굿즈·공예품 판매

K-Heritage Store 덕수궁

K-Heritage Store 덕수궁

AD
원본보기 아이콘

국가유산진흥원은 덕수궁 문화상품 매장이 리모델링을 마치고 운영을 재개한다고 2일 밝혔다.


전통 한옥의 미감을 현대적으로 재해석한 공간이다. 목재를 활용한 절제된 디자인으로 고궁의 정취를 담고, 내부에서 덕수궁 연못을 조망할 수 있도록 했다.

전통 문양을 활용한 다양한 상품을 전시 및 판매한다. 호랑이, 일월오봉도, 갓 등을 소재로 한 굿즈를 비롯해 달항아리, 찻잔, 유기수저, 옥장신구 등이다. 카페 공간에서 음료를 주문하면 테라스에서 연못 풍경을 감상할 수 있다.


K-Heritage Store 덕수궁

K-Heritage Store 덕수궁

원본보기 아이콘

매장은 덕수궁 대한문에서 정관헌으로 이어지는 연못 옆에 있다. 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 월요일은 쉰다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]불법환전소서 7900만원 챙겼다…5년 새 176배 폭증한 '뇌물경찰' [단독]불법환전소서 7900만원 챙겼다…5년 새 176... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"한 푼만 더 벌려다…가족 얼굴 쳐다보기도 무서워졌다" 부업사기 대처법은⑤

새로운 이슈 보기