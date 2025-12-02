덕수궁 문화상품 매장, 리모델링 마치고 재개관

연못 조망 공간서 전통 문양 굿즈·공예품 판매
K-Heritage Store 덕수궁
국가유산진흥원은 덕수궁 문화상품 매장이 리모델링을 마치고 운영을 재개한다고 2일 밝혔다.
전통 한옥의 미감을 현대적으로 재해석한 공간이다. 목재를 활용한 절제된 디자인으로 고궁의 정취를 담고, 내부에서 덕수궁 연못을 조망할 수 있도록 했다.
전통 문양을 활용한 다양한 상품을 전시 및 판매한다. 호랑이, 일월오봉도, 갓 등을 소재로 한 굿즈를 비롯해 달항아리, 찻잔, 유기수저, 옥장신구 등이다. 카페 공간에서 음료를 주문하면 테라스에서 연못 풍경을 감상할 수 있다.
K-Heritage Store 덕수궁원본보기 아이콘
매장은 덕수궁 대한문에서 정관헌으로 이어지는 연못 옆에 있다. 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 월요일은 쉰다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[단독]불법환전소서 7900만원 챙겼다…5년 새 176... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>