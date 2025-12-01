본문 바로가기
경찰 "쿠팡 개인정보 유출 국제공조 절차 진행"

임춘한기자

입력2025.12.01 16:50

경찰청 국가수사본부는 1일 쿠팡의 개인정보 유출 사건과 관련해 "정보 유출 과정과 피해 범위 등을 명확하게 규명하고 신속히 피의자를 검거하기 위해 수사를 진행 중"이라며 "이 과정에서 필요한 IP 추적 등 국제공조 절차를 진행하고 있다"고 밝혔다.


쿠팡 본사. 윤동주 기자

국수본은 이날 언론 공지를 통해 "일각에서 우려하는 2차 피해 범죄 예방을 위해 유출된 개인정보를 이용해 발생할 수 있는 범죄 유형에 대한 맞춤형 예방 활동을 병행한다"고 말했다.

국수본은 "스미싱, 보이스피싱, 주거침입 및 주거침입절도 등 범죄 발생 현황과 트렌드를 분석하고 유형별로 상세히 관리할 예정"이라고 밝혔다.


국수본은 "유출된 개인정보가 다크웹 상에서 유통·판매되는지 여부와 막연히 불안감을 조성하는 허위사실, 가짜뉴스 등이 유포되는지에 대해서도 모니터링을 한다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
