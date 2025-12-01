코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치

코스닥 정책 훈풍 이어져

1일 코스피는 기관 매도세에 3920선에서 하락 마감했다. 코스닥은 정책 기대감에 힘입어 1%대 강세로 거래를 마쳤다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.16% 내린 3920.37에 마감했다. 지수는 전장보다 1.05% 뛴 3967.92로 출발한 뒤 강보합권에서 등락을 거듭했으나, 장 후반 하락세로 돌아서며 약세를 이어갔다.

기관이 2330억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인과 외국인은 각각 528억원, 2154억원을 사들였다.

업종별로는 보험(1.87%) 운송·창고(1.79%) 제약(1.42%) 유통(0.83%) 전기·전자(0.43%) 등이 상승 마감했으나 전기·가스(-3.93%) 운송장비·부품(-2.66%) 음식료·담배(-2.11%) 건설(-1.96%) 기계·장비(-1.56%) 섬유·의류(-0.91%) 종이·목재(-0.78%) 등은 하락세를 기록했다.

지난달 30일 배당소득 분리과세 개편안이 국회 기획재정위원회 전체회의를 통과한 영향으로 배당 매력이 부각된 은행주가 상승했으나 상승폭은 제한적이었다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 100,800 전일대비 300 등락률 +0.30% 거래량 10,905,526 전일가 100,500 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세단기 휘둘림에 흔들리지 말아야...반도체 구조정 성장 흐름 유효막 여는 세계 최대 클라우드 행사…AWS 리인벤트, 이달 1일 개막 전 종목 시세 보기 close (0.30%) SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 538,000 전일대비 8,000 등락률 +1.51% 거래량 3,134,704 전일가 530,000 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세단기 휘둘림에 흔들리지 말아야...반도체 구조정 성장 흐름 유효"요즘 투자자들 이것만 봐요"…동학개미 성지된 ‘D램 익스체인지’ 전 종목 시세 보기 close (1.51%) 등 반도체주가 상승 마감했다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 413,000 전일대비 5,000 등락률 +1.23% 거래량 286,573 전일가 408,000 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴' 전 종목 시세 보기 close (1.23%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,649,000 전일대비 42,000 등락률 +2.61% 거래량 54,392 전일가 1,607,000 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세삼성바이오, '3캠퍼스' 조성 통해 차세대 성장동력 확보 나서코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴' 전 종목 시세 보기 close (2.61%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 126,300 전일대비 1,500 등락률 +1.20% 거래량 810,275 전일가 124,800 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세[기업&이슈]치솟는 환율에 달러유출 부담커진 외국인 배당금감원, 홍콩ELS 판매은행 5곳에 과징금 2兆 사전통지 전 종목 시세 보기 close (1.20%) 등도 올랐다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 254,500 전일대비 7,000 등락률 -2.68% 거래량 555,473 전일가 261,500 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 현대차, 11월 글로벌 판매 2% 줄어…내수·수출 동반 감소"그랜저 200만원 할인" 현대차 연말까지 '라스트 찬스'현대차, 2026 카운트다운 캠페인 '현대위시테일' 진행 전 종목 시세 보기 close (-2.68%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 74,900 전일대비 1,500 등락률 -1.96% 거래량 2,242,179 전일가 76,400 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세단기 흔들림은 있어도 펀더멘털 탄탄…반도체 강세장 지속 전망 전 종목 시세 보기 close (-1.96%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 515,000 전일대비 20,000 등락률 -3.74% 거래량 224,599 전일가 535,000 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 HD현대중공업-HD현대미포 공식 합병…통합 법인 출범해코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-3.74%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 112,300 전일대비 1,800 등락률 -1.58% 거래량 690,993 전일가 114,100 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 기아, 6년 만에 돌아온 소형 SUV '셀토스' 티저 공개코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세"PBV 한 눈에" 기아 '오토랜드 화성'에 고객체험 공간 열어 전 종목 시세 보기 close (-1.58%)는 하락세를 보였다.

이날 코스닥은 전장보다 1.06% 오른 922.38에 거래를 마쳤다. 전 거래일보다 0.88% 오른 920.69로 출발한 지수는 장 초반 933.26까지 오르며 2023년 8월 2일(940.06) 이후 약 2년 4개월 만에 장중 최고치를 기록했다. 장 후반 소폭 빠졌으나 다시 반등하며 강세로 마감했다.

업종별로는 금융(5.59%) 화학(2.78%) 전기·전자(1.65%) 비금속(1.39%) 출판·매체복제(1.08%) IT서비스(1.06%) 기계·장비(0.91%) 등이 오르며 시장이 주도했다. 반면 음식료·담배(-0.85%) 금속(-0.41%) 유통(-0.30%) 섬유·의류(-0.23%) 제약(-0.18%) 등은 내렸다.

시총 상위 10개 종목 가운데서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 158,900 전일대비 9,000 등락률 +6.00% 거래량 937,384 전일가 149,900 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 기회가 왔을 때 제대로 잡아야...연 4%대 금리로 ‘총알’ 장전 해볼까코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세지금이 기회? 최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close 과 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 93,000 전일대비 8,500 등락률 +10.06% 거래량 7,935,595 전일가 84,500 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세추가 투자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 close 가 각각 6.00%, 10.06% 오르며 상승세가 두드러졌다. 에코프로는 헝가리 양극재 공장 준공 소식이 호재로 작용했다. 이밖에 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 542,000 전일대비 9,000 등락률 +1.69% 거래량 356,210 전일가 533,000 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴'숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (1.69%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 196,800 전일대비 8,800 등락률 +4.68% 거래량 1,474,802 전일가 188,000 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴'지금이 기회? 최대 4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (4.68%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 87,300 전일대비 1,900 등락률 +2.22% 거래량 916,379 전일가 85,400 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복 전 종목 시세 보기 close (2.22%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 195,800 전일대비 2,500 등락률 +1.29% 거래량 534,472 전일가 193,300 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (1.29%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,550 전일대비 1,650 등락률 +3.52% 거래량 568,873 전일가 46,900 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자' 전 종목 시세 보기 close (3.52%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 225,000 전일대비 8,500 등락률 +3.93% 거래량 173,428 전일가 216,500 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감코스피, 등락 끝 3840선 후퇴…개인·외인 동반 '팔자' 전 종목 시세 보기 close (3.93%) 등 제약·바이오주도 견조한 흐름을 보였다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 425,500 전일대비 9,500 등락률 -2.18% 거래량 413,064 전일가 435,000 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴' 전 종목 시세 보기 close (-2.18%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 317,500 전일대비 22,500 등락률 -6.62% 거래량 494,556 전일가 340,000 2025.12.01 15:30 기준 관련기사 코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세단기 휘둘림에 흔들리지 말아야...반도체 구조정 성장 흐름 유효코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴' 전 종목 시세 보기 close (-6.62%)는 약세로 마감했다.

임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "다음 주 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 11월 ADP 민간고용, 9월 개인소비지출(PCE) 물가지수 (6일) 등 주요 경제지표 결과에 민감도가 높아질 것이며, 내일 예정된 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 연설에도 관심이 쏠린다"고 짚었다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



