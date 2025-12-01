본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

카카오페이, 기부 마라톤 온라인대회 성료…소상공인에 20억 기부

문채석기자

입력2025.12.01 15:31

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"17일 만에 26만명, 200억 걸음 달성"

카카오페이 가 최근 개최한 온·오프라인 연계 기부 마라톤 캠페인이 흥행에 성공하며 20억원을 소상공인에 기부할 수 있게 됐다.


카카오페이, 기부 마라톤 온라인대회 성료…소상공인에 20억 기부
AD
원본보기 아이콘

1일 카카오페이는 가수 션과 함께하는 마라톤 캠페인 '2025 롱 런'의 성원에 힘입어 소상공인을 위한 20억원의 기부를 확정했다고 밝혔다.

카카오페이는 온라인 마라톤 대회 기간인 지난달 14일부터 30일까지 걸음 수 기록 애플리케이션 '만보기'를 통해 기부 캠페인을 진행했다.


캠페인에는 총 26만448명이 참가했다. 카카오페이에 따르면 국내 버추얼 런 캠페인 중 최다 참가자 기록이다.


총 걸음 수는 캠페인 시작 17일 만에 200억보를 돌파했고, 최종 누적 걸음 수는 225억보로 집계됐다.

카카오페이는 캠페인 참가 신청자를 받을 땐 걸음 수가 10억보에 도달하면 소상공인 지원 차원에서 함께일하는재단에 10억원을 기부하기로 했다.


하지만 캠페인이 폭발적 호응을 얻으면서 10억보 목표는 28시간 만에 조기 달성됐다.


이에 카카오페이는 지난달 30일까지 누적 100억보, 더 나아가 200억보 달성 시 각 5억원씩 10억원을 더 기부키로 했다.


결국 카카오페이는 온라인 대회가 200억보 돌파 기록을 내며 성공적으로 끝나자 20억원 기부를 확정했다.


신원근 카카오페이 대표는 "26만 명이 넘는 사용자들이 2025 롱 런에 동참해 주신 덕분에 소상공인과 함께 오래도록 성장하겠다는 우리의 상생 의지가 현실이 될 수 있었다"고 말했다.


오프라인 마라톤 대회는 오는 6일 오전 9시 하남미사경정공원에서 참가자 5100명이 가수 션과 10km 코스를 달리는 행사로 진행된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

5개월간 탐지 실패한 쿠팡…'결제정보' 안 뚫린거 맞아?

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

새로운 이슈 보기