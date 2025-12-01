영양군, ‘축제 DNA’ 폭발… 청소년어울마당, 열정의 록 스피릿 물들다

조용했던 영양군에 록 페스티벌을 방불케 하는 환호성이 울려 퍼졌다.

경북 영양군은 지난 28일 영양군민회관에서 열린 2025년 영양군 청소년어울마당이 청소년 400여명과 관계자가 참여한 가운데 성황리에 개최됐다.

올해 행사는 청소년오케스트라 빅밴드의 식전공연으로 시작해 품격 있는 분위기를 조성하며 축제의 문을 열었다.

1부 행사에는 그동안 청소년이 갈고 닦은 끼와 재능을 발산하는 청소년 장기 자랑을 진행해 다양한 재능을 가진 청소년들이 자신감 넘치는 실력을 선보여 현장을 가득 메운 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어 냈다.

이어진 2부 행사에는 청소년 모두가 참여하는 레크리에이션과 LED 전광판을 이용한 도전 퀴즈왕, 초청 가수 공연 등 다양한 청소년 참여 프로그램을 진행해 행사장 분위기를 더욱 활기 있게 만들었다.

이번 청소년 어울마당은 청소년들의 재능과 열정을 지역사회와 함께 나누는 장으로 자리 잡았으며, 참가자 모두가 함께 어우러지는 뜻깊은 시간이 됐다.

오도창 군수는 "청소년들이 문화와 예술 활동을 통해 많은 자신감을 얻는 하루가 됐으며 한다"라며 "청소년들이 더 큰 꿈을 키울 수 있도록 앞으로도 지속적인 지원을 이어 가겠다"라고 말했다.





