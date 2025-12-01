본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

외환당국, 국민연금과 스와프 연장 추진...수출기업 환전 점검

세종=조유진기자

입력2025.12.01 08:26

수정2025.12.01 08:28

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
외환 시장에서 원·달러 환율이 1470원대에서 등락을 거듭하고 있는 14일 서울 중구의 한 사설환전소에 환율이 표시되고 있다. 2025.11.14 윤동주 기자

외환 시장에서 원·달러 환율이 1470원대에서 등락을 거듭하고 있는 14일 서울 중구의 한 사설환전소에 환율이 표시되고 있다. 2025.11.14 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

정부가 외환 수급 안정화를 위해 수출 기업의 환전과 해외투자 현황을 정기 점검한다. 또 외환당국과 국민연금 간 외환스와프 계약 연장도 검토한다.


1일 기획재정부는 보건복지부, 산업통상부, 금융위원회, 한국은행, 금융감독원 등과 전날 이같은 내용의 외환수급 안정을 위한 정책과제를 신속히 추진하기로 했다고 밝혔다.

정부는 우선 수출기업의 환전 및 해외투자 현황을 정기적으로 점검하고, 정책자금 등 기업 지원수단과 연계할 방안을 마련하기로 했다. 이를 통해 외화 유출입 흐름을 보다 자세히 관리하고, 수급 불균형 발생 시 대응 속도를 높인다는 계획이다.


연말 만료를 앞둔 외환당국과 국민연금 간 외환스와프 계약의 연장을 위한 세부 협의에도 착수했다. 국민연금이 해외투자를 위해 시장에서 직접 달러를 조달할 경우 환율 시장에 영향을 미치는 것을 막기 위해 한은이 외환보유액을 활용해 달러를 빌려주는 스와프 계약을 맺고 매년 갱신하고 있다.


금감원은 증권회사 등 금융회사를 대상으로 해외투자 관련 투자자 설명과 보호의 적절성 등에 대한 실태점검을 내달 1일까지 실시한다. 금감원은 최근 증권사들의 환전 관행을 점검하기 위해 외환 담당자들과 실무 회의를 갖고 이같이 결정했다.

정부는 국민연금의 모수개혁 등 제도 변화 상황을 고려해 연금의 수익성과 외환시장 안정을 균형 있게 달성할 수 있는 새로운 운용체계 마련을 논의 중이다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 밥상에서 사라지겠네"…서민 '울상' 만드는 '피시플레이션'

제주 오름서 불법 야영에 고기 굽는 민폐족…처벌은 해 넘어서?

괴물의 얼굴을 외면할 수 없게 만드는 힘

언론사 공개 저격 나선 백악관…'치욕의 전당' 신설

팍팍한 삶, 이름도 '팍팍'…음식물 쓰레기 깨끗이 씻어 먹는 '이 나라' 빈민가

홍콩 당국 "아파트 화재참사 사망자 146명으로 증가"

스위스, '여성 軍 의무복무 도입' 국민투표 진행…정부는 반대

새로운 이슈 보기