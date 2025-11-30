양주시, 대모산성서 국내 最古 추정 ‘기묘년 목간’ 포함 3점 출토

양주시, 양주대모산성 15차 발굴조사 현장 공개회 성료

"삼국시대 백제 요충지…경기북부 역사 중심도시 도약" 고무

경기 양주시와 재단법인 기호문화유산연구원(원장 고재용)이 지난 28일 양주대모산성 15차 발굴조사 현장 공개회를 진행했다.

양주시와 재단법인 기호문화유산연구원이 지난 28일 양주대모산성 15차 발굴조사 현장 공개회를 진행하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 발굴조사에서는 집수시설에서 국내에서 가장 오래된 목간으로 추정되는 '기묘년(己卯年)' 기년 목간을 포함한 총 3점의 목간이 출토되어 학계의 관심이 집중됐다. 학계 전문가와 시민 등 70여 명이 참석해 양주대모산성 유적에 대한 높은 관심을 확인할 수 있었다.

현장 공개회에서는 이번에 공개된 목간 3점이 출토된 집수시설과 양주 대모산성 북치 및 성내 최정상부 추정 장대지 등 유적이 처음으로 대중에게 공개됐다. 발굴 조사단의 설명과 함께 진행된 이번 행사에서 참석자들은 삼국시대 교통의 요충지였던 양주대모산성의 높은 축성 기술을 확인할 수 있었다.

또한 목간 3점과 목간의 편년을 이해하는 데 중요한 자료인 함께 출토된 한성 백제 시기 특징을 지닌 토기, 목기, 복골, 수골, 씨앗류 등 유물이 일반에게 공개되어 관람객들이 유물의 역사적·문화적 가치를 이해하는 데 도움을 주고 다양한 볼거리를 제공했다.

양주시 관계자는 "양주시 대표 삼국시대 유산인 양주대모산성에서 지난해에 이어 올해도 목간 3점이 출토된 사실은 '경기북부 역사 중심도시 양주'를 지향하는 시의 입장에서 매우 고무적인 일"이라며 "앞으로도 양주대모산성을 중심으로 한 역사문화유산의 가치 증진을 위해 노력하겠다."고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



