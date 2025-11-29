KAL858 폭파사건 유족 "내년 1월말 전 미얀마 해역 동체 수색 나서달라"

29일 희생자 38주기…서울역서 추모제

1987년 대한항공(KAL) 858기 폭파사건 희생자 유가족들이 KAL 858기 추정 동체와 유해를 확인하기 위한 미얀마 해역 수색을 조속히 추진해달라고 정부에 촉구했다.

KAL 858기 탑승 희생자 유족회는 희생자 38주기를 맞아 29일 오전 서울역에서 추모제를 열고 "동체 확인을 위한 소규모 수색대를 구성해 2026년 1월 말 이전에 수색을 실시해 더 이상 (수색이) 지체되지 않도록 해 달라"고 호소했다.

이들은 또 "문재인 (전) 대통령이 정부 차원의 수색을 공언했고 수색을 시도했지만 많은 난관이 있어 이를 확인하지 못해 유족들의 실망이 더 큰 상황"이라고 전했다. 그러면서 "이재명 정부 출범 100일 기자회견 때 KAL 858기 추정 동체 수색에 관한 질문을 받은 대통령께서 고민해보겠다고 답변하셨기에 조만간 수색이 시작되기를 가슴 졸이며 기다리고 있다"고 했다.

이날 추모제에 참석한 전성환 대통령실 경청통합수석은 "수석실과 여러 관련 부처가 협의하고 있다"며 "상황이 녹록지 않긴 하지만, 여러분의 기억의 끈들을 이어가서 진실이 규명되는 그 날까지 함께하겠다"고 밝혔다.

2020년 동체 추정 물체 발견…미얀마 쿠데타 여파로 수색 지연

1987년 11월29일 중동 건설현장에 나갔던 근로자와 승무원 등 115명을 태우고 이라크 바그다드에서 출발해 서울로 돌아오던 대한항공 858편 항공기는 미얀마 인근 해역 상공에서 공중 폭발했다. 이 사고로 탑승객 및 승무원 전원이 실종됐고 유해나 유품 또한 발견되지 않았다. 이에 희생자 유가족들은 오랜 시간 동안 꾸준히 진상규명을 요구해왔다.

2020년 초 미얀마 안다만 해저에서 KAL 858기로 추정되는 동체가 발견됐다는 보도가 나온 뒤 정부는 2021년 2월 초 합동조사단 파견을 추진하며 현지 해역 탐사 준비까지 마쳤다. 하지만 미얀마 군부 쿠데타 등의 여파로 수색이 지연되고 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



