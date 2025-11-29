북한에 '짝퉁 스타벅스' 있다고?…"라부부 이벤트까지 한다"

“구매권 100장 모으면 라부부 피규어”

스타벅스 모방한 카페…외신도 관심

북한 평양에서 미국 카페 브랜드 스타벅스를 연상시키는 카페가 '라부부' 피규어 교환 이벤트를 진행 중인 사실이 알려지며 화제를 모으고 있다.

중국과 북한을 오가며 활동하는 홍보 전문가 샐리 인은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이 같은 게시물을 올렸다.

평양에 있는 '미래 리저브(Mirai Reserve)'카페. 사회관계망서비스(SNS) 캡처 AD 원본보기 아이콘

그는 해당 카페에서 촬영한 안내문을 공개하며 "라부부 하나를 얻으려면 커피에 100달러를 써야 한다니 놀랍다"며 "얼마 전에는 블라인드 박스 이벤트를 하더니 이번엔 라부부로 바뀌었다"고 전했다.

사진에는 "라부부 구매권을 판매합니다"라는 안내문과 함께 구체적인 교환 방식이 적인 모습이 담겼다. 커피를 주문한 손님에게는 구매권을 1달러에, 음료를 마시지 않는 방문객에게는 3달러에 판매하며, 구매권 100장을 모으면 라부부 피규어로 교환해준다는 내용이다.

'미래 리저브(Mirai Reserve)'라는 이름의 이 카페는 외형·로고·인테리어까지 스타벅스 리저브를 그대로 모방해 일명 '북한판 스타벅스'로 불리는 곳이다. 위치는 평양의 복합 쇼핑몰 '락랑애국금강관' 내부로 알려졌다.

미래 리저브 카페에 ‘라부부’ 피규어 교환 이벤트 안내문이 놓여 있다. 사회관계망서비스(SNS) 캡처 원본보기 아이콘

샐리 인이 공개한 카페 내부 사진을 보면 원목 가구, 낮은 조도 조명, 가죽 소재 의자, 천장형 에어컨 등 인테리어 요소가 스타벅스 리저브 매장과 거의 흡사하다. 또한 메뉴판에는 '딸기 라떼', '아이스 아메리카노' 등 익숙한 메뉴명이 눈에 띈다. 로고에는 스타벅스의 별 대신 'M'자 변형 심볼을 내걸었다.

미래 리저브 카페는 지난 8월 미국 뉴욕타임스(NYT)에서도 소개된 바 있다. 당시 보도에서 북한에서 유학 중이라는 학생은 "커피 3잔에 25달러를 냈다"며 "평양 물가는 생각보다 비싸다"고 전했다.

카페가 입점한 락랑애국금강관은 '북한판 이케아'라고도 불리는데, 판매 중인 가구·조명 제품 상당수가 이케아 디자인과 유사하다고 전해졌다. 일부 상품은 이름과 포장까지 동일해 모조품 논란이 제기됐고, 이케아 측은 "북한에 공식 판매 채널은 없다"며 지적재산권 침해 여부를 모니터링 중이라고 밝힌 바 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



