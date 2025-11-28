청도군, 풍각시장 '100주년' 기념행사 개최

청도군(군수 김하수)은 지난 27일 풍각시장에서 개장 100주년을 맞아 내빈과 주민 등 300여 명이 참석한 가운데 '풍각시장 100주년 기념행사'를 개최했다.

이번 행사는 지난 100년간 지역 상권의 중심이자 주민 생활의 터전으로서 지역경제 발전과 공동체 형성에 중요한 역할을 해 온 풍각시장의 오랜 역사와 전통을 기리고, 세대 간 화합과 지역사회의 지속 가능한 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

깊어가는 가을 정취 속에서 성악가의 품격 있는 공연을 시작으로 ▲공로패 수여 ▲100주년 기념영상 상영 ▲기념사 및 축사 ▲기념 퍼포먼스 ▲축하공연이 이어졌다.

특히 풍각시장 100년의 역사와 의미를 담은 기념영상은 참석자들의 마음을 깊이 울리며, 풍각시장의 발자취와 가치를 다시금 되새기는 계기가 됐다.

김수일 풍각시장 상인회장은 "1925년 개장 이후 지켜온 풍각시장이 앞으로도 지역경제를 이끄는 중심이자 주민들의 삶 속에 사랑받는 터전으로 거듭나기를 기대한다"고 말했다.

김하수 청도군수는 "풍각시장은 지난 100년 동안 지역민의 삶과 함께해 온 터전이며, 앞으로도 전통을 지키면서도 시대 변화에 맞춰 발전해 나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



