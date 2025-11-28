본문 바로가기
순창군 '노인일자리 사업' 성과공유 간담회

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.28 14:43

폐건전지 수거…'지역 환경 개선·탄소저감' 기여

전북 순창군이 28일 노인회관 3층에서 노인일자리 사업의 한 해 성과를 공유하는 간담회를 열었다.

순창군이 28일 노인회관 3층에서 노인일자리 사업의 한 해 성과를 공유하는 간담회를 진행했다. 순창군 제공

순창군이 28일 노인회관 3층에서 노인일자리 사업의 한 해 성과를 공유하는 간담회를 진행했다. 순창군 제공

군에 따르면 이날 행사는 최영일 군수, 손종석 순창군의회 의장, 김인 한국노인인력개발원 전북지역본부장, 노인일자리 참여 어르신 130여 명 등이 참석했다.


특히 시니어자원순환단과 폐건전지 수거 활성화 사업단 어르신들이 1년간 활동으로 마련한 수익금 1,259만 8,652원과 갑 티슈 684개, 건전지 1,640개를 기탁하는 자리도 함께 마련돼 훈훈한 분위기를 더했다.

이날 간담회에서는 올해 환경 분야 노인일자리의 성과가 공유됐다. 시니어자원순환단은 1년간 폐페트병 263만 8,083개(3만1,657㎏)를 직접 수거·선별·세척·압축해 재활용 자원으로 재가공했다.


폐건전지 수거 활성화 사업단은 폐건전지 1만 6,400개를 수거하며 지역 환경 개선과 탄소저감에 기여했다.


기탁식은 간담회 직후 진행됐으며, 기탁된 물품은 사회복지공동모금회 지정기탁 방식으로 전달돼 관내 취약계층 지원사업에 사용될 예정이다.

최영일 군수는 "환경을 지키고 지역사회에 도움을 주는 어르신들의 활동이 큰 감동을 준다"며 "노인일자리의 긍정적 선순환이 앞으로도 계속될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
