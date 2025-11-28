본문 바로가기
동두천시, 지역 어르신 복지 향상 위한 노인회관 개관

이종구기자

입력2025.11.28 10:25

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 27일 지역 어르신들의 복지 향상과 건강한 노후 지원을 위한 동두천시노인회관을 준공하고 개관식을 개최했다.

동두천시가 지난 27일 지역 어르신들의 복지 향상과 건강한 노후 지원을 위한 동두천시노인회관을 준공하고 개관식을 개최하고 있다. 동두천시 제공

개관식에는 지역사회 경로당 회원과 사회단체 대표 및 시민 등 200여 명이 참석해 성황리에 진행됐으며, 참석자들은 기념식과 시설 라운딩을 통해 노인복지 발전의 새 출발을 함께 축하했다.


이번에 개관한 동두천시노인회관은 연면적 1335㎡ 지상3층 규모의 건물로 커뮤니티 공간인 북카페, 취업센터, 프로그램실, 대강당 등을 갖추어 어르신들의 일자리 제공과 노인대학 운영 등 다양한 사회참여 공간으로 활용될 예정이다.

박형덕 동두천시장은 기념사에서 "어르신들의 고귀한 경험과 업적이 동두천시를 키우고 지켜왔기에 이제는 우리가 어르신들에게 더 큰 행복과 존경으로 보답해야 한다"며 "오늘 개관한 노인회관이 건강과 웃음, 그리고 활력이 넘치는 공간이 되길 기대한다"고 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
