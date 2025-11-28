본문 바로가기
위메이드 '위믹스' 태국 최대 가상자산 거래소 비트컵 상장

노경조기자

입력2025.11.28 09:58

태국 게임 이용자 접근성 ↑ 기대
"해외 거래소 상장, 생태계 확장"

위메이드는 위믹스재단이 발행한 가상화폐 위믹스(WEMIX)가 태국 최대 가상자산 거래소 '비트컵'에 상장한다고 28일 밝혔다. 입출금은 12월 1일(한국시간)부터 가능하다.


위믹스, 태국 가상자산 거래소 비트컵 상장. 위메이드 제공

위믹스, 태국 가상자산 거래소 비트컵 상장. 위메이드 제공

비트컵은 태국 가상자산 거래 시장에서 점유율이 70%에 달한다. 태국 재무부로부터 공식 인가를 받아 운영 중이며, 현재 100여종 이상의 가상자산 거래를 지원하고 있다.

위메이드는 이번 상장을 통해 위믹스를 현지 통화 바트(THB)로 직접 거래할 수 있게 되면서, 태국 이용자들의 접근성과 편의성이 크게 향상될 것으로 기대했다. 특히 지난달 글로벌 출시한 블록체인 게임 '레전드 오브 이미르'의 현지 이용자 확대와 인게임 경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 봤다.


위믹스 재단은 "위믹스 생태계 확장을 위해 주요 해외 거래소 상장을 지속해서 추진하고 있다"고 전했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
