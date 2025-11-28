위메이드 '위믹스' 태국 최대 가상자산 거래소 비트컵 상장

태국 게임 이용자 접근성 ↑ 기대

"해외 거래소 상장, 생태계 확장"

위메이드는 위믹스재단이 발행한 가상화폐 위믹스(WEMIX)가 태국 최대 가상자산 거래소 '비트컵'에 상장한다고 28일 밝혔다. 입출금은 12월 1일(한국시간)부터 가능하다.

비트컵은 태국 가상자산 거래 시장에서 점유율이 70%에 달한다. 태국 재무부로부터 공식 인가를 받아 운영 중이며, 현재 100여종 이상의 가상자산 거래를 지원하고 있다.

위메이드는 이번 상장을 통해 위믹스를 현지 통화 바트(THB)로 직접 거래할 수 있게 되면서, 태국 이용자들의 접근성과 편의성이 크게 향상될 것으로 기대했다. 특히 지난달 글로벌 출시한 블록체인 게임 '레전드 오브 이미르'의 현지 이용자 확대와 인게임 경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 봤다.

위믹스 재단은 "위믹스 생태계 확장을 위해 주요 해외 거래소 상장을 지속해서 추진하고 있다"고 전했다.





