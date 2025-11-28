본문 바로가기
“봉화의 반전 성장”…박현국 군수, 농촌경제 모델을 다시 쓰다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.28 10:22

경상북도 봉화군은 박현국 봉화군수가 '2025 한국 경제를 빛낸 인물&경영' 시상식에서 경제발전 도시브랜드 부문을 수상했다고 27일 밝혔다.

이번 시상식은 매경미디어그룹 주최, 과학기술정보통신부·산업통상자원부·중소벤처기업부 등이 후원하며, 각 분야 국가 발전에 기여한 경영인·지자체장을 선정하는 대표 경제 리더십 행사다.


박 군수는 취임 후 봉화 경제의 구조적 도약을 이끌어왔다. 스마트팜·ICT 농업 도입으로 농업 생산성을 높였으며 청년 창업농 육성과 경영 안정 지원으로 농촌경제의 지속 가능한 토대를 구축했다. 특산물 브랜드화와 유통망 확충을 통해 농가 소득을 실질적으로 끌어올린 점도 높은 평가를 받았다.

지역 경제의 다각화도 진전됐다. 중소기업과 신산업 육성을 병행하며 새로운 성장 축을 마련했고, 1조5000억원 규모의 봉화 양수발전소 유치는 군 단위에서 보기 드문 초대형 국책사업으로 지역 일자리와 경제 파급 효과를 끌어낼 전략적 성과로 꼽힌다.


또한 봉화군은 'K-베트남 밸리' 조성으로 글로벌 도시 외연을 넓히고 다문화 정주 환경을 개선했으며, 은어 축제를 전국 브랜드로 성장시키며 문화·관광 산업의 경쟁력도 강화했다.


주민 삶의 질 향상에도 집중했다. 공공의료 확충, 복지·교육 기반 개선, 주거환경 정비와 생활 SOC 확충으로 봉화군의 정주 환경이 크게 개선됐다는 평가가 나온다.

박 군수는 "농촌이 살아야 국가가 산다는 신념으로 혁신과 상생 정책을 흔들림 없이 추진해 왔다"며 "남은 임기 동안 군민 행복과 지역 미래를 위한 변화에 더 속도를 내겠다"고 말했다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
