[날씨]뚝 떨어진 기온…빙판길·도로 살얼음 주의

금요일인 28일은 전국이 대체로 맑겠으나 기온이 낮아져 춥겠다.

강원 속초 앞바다에서 갈매기떼가 군무를 펼치고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -0.5도, 인천 0.0도, 수원 -0.9도, 춘천 -0.4도, 강릉 3.6도, 청주 2.2도, 대전 2.4도, 전주 4.8도, 광주 5.9도, 제주 9.9도, 대구 4.5도, 부산 4.9도, 울산 4.5도, 창원 5.3도 등이다.

낮 최고기온은 5∼12도로 예보됐다. 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상 나면서 내렸던 비나 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 유의해야 하겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 0.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



