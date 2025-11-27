철도공단, '신재생에너지 추진 전담팀' 구성…"탈탄소에 속도"

국가철도공단은 신재생에너지 추진 전담팀을 구성해 운영한다고 27일 밝혔다.

국가철도공단 제공 AD 원본보기 아이콘

전담팀은 정부 국정과제 '기후위기 대응 및 지속가능한 에너지 전환'에 부응하고 철도공단 내 협업체계를 강화해 철도 분야 탄소중립 실현과 공공기관 K-RE100 이행 및 신재생에너지 확대를 도맡아 추진하기 위해 구성됐다.

철도공단은 전담팀을 주축으로 철도 전 생애주기 관점에서 탄소배출원 감축 방안을 검토하고 철도 신재생에너지 추진 마스터플랜 및 실행계획을 수립할 계획이다.

또 철도시설물의 재생에너지 발전 확대, 설계·시공단계의 탄소배출 최소화, 유휴부지 활용사업 등 세부 과제를 단계적으로 추진해 철도 전반의 탈탄소화를 견인한다는 복안이다.

이성해 철도공단 이사장은 "정부의 탄소중립 정책 기조에 맞춰 재생에너지 확대와 철도산업의 에너지 효율 향상을 지속해 추진하겠다"며 "철도 분야 전반의 친환경 혁신을 실현해 탄소중립을 선도하는 기관이 되겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>