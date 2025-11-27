본문 바로가기
유통

LG생건, 올해 정기인사 단행…신규 임원 2명

입력2025.11.27 14:27

2026년 정기 임원인사 단행

LG생활건강 은 27일 이사회를 열고 신규 임원 선임 2명을 포함한 2026년도 정기 임원인사를 실시했다고 이날 밝혔다.


이번 인사에서 박일상 HDB 영업총괄과 박정철 정도경영담당이 임원(상무)으로 선임됐다. 1972년생인 박일상 상무는 한국외국어대 베트남어학과를 졸업하고 LG생활건강 HDB 디지털영업2부문을 거쳐 현재 HDB 영업총괄을 맡고 있다.

박정철 상무는 1980년생으로 포항공대 산업공학 석사를 졸업했다. 2019년 LG경영개발원 진단1담당을 거쳐 현재 LG생활건강 정도경영담당을 맡고 있다.


회사 측은 이번 인사가 사업 경쟁력 강화에 초점을 두고 이뤄졌으며, 성과와 역량이 검증된 인재를 임원으로 신규 선임했다고 밝혔다.



<신규 임원 선임>
▲HDB 영업총괄 박일상 ▲정도경영담당 박정철



