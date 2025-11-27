코웨이, ‘2025 대한민국 하이스트 브랜드’ 환경가전 3관왕

정수기 19년·공기청정기 9년·비데 9년 연속 1위

코웨이는 브랜드가치 평가회사 브랜드스탁이 발표한 '2025 대한민국 하이스트 브랜드'에서 정수기, 공기청정기, 비데 3개 부문 1위에 선정됐다고 27일 밝혔다.

대한민국 하이스트 브랜드는 브랜드스탁과 연세대 경영연구소가 공동 개발한 브랜드 평가 모델을 기반으로 체계적인 브랜드 관리를 통해 우수한 경영 성과를 이룬 브랜드를 선정하는 제도다. 브랜드 선호도, 구입 가능성, 차별성, 트렌드 선도력, 가치 혁신성 등을 종합적으로 평가한다.

이번 수상으로 코웨이는 ▲정수기 부문 19년 연속 ▲공기청정기 부문 9년 연속 ▲비데 부문 9년 연속 1위를 달성했다. '아이콘 정수기 시리즈'와 '히티브 온풍 공기청정기', '룰루 비데 시리즈' 등 고객 라이프 스타일을 고려한 제품을 지속적으로 선보이며 브랜드 경쟁력을 높여온 점이 수상의 배경이 됐다.

코웨이 관계자는 "고객 신뢰를 최우선 가치로 삼아 혁신 제품과 차별화된 서비스를 선보여온 노력이 오랜 기간 최고의 브랜드로 인정받는 결과로 이어졌다"라며 "앞으로도 고객의 일상을 더욱 건강하고 풍요롭게 만드는 제품 및 서비스 개발을 지속해 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 말했다.





