롯데웰푸드, 신임 대표에 서정호 부사장 내정

롯데그룹은 서정호 롯데웰푸드 혁신추진단장(부사장)을 롯데웰푸드 대표이사로 내정했다고 26일 정기 임원인사를 통해 밝혔다.

1969년생인 서 내정자는 미국 오하이오주립대에서 산업공학을 전공하고 미시간대 경영학석사(MBA)를 취득했다. 1999년 미국 제너럴모터스에서 프로세스 엔지니어로 커리어를 시작한 뒤, 2006년에는 삼성코닝정밀소재 기획그룹장을 맡아 사업 기획·전략 수립 능력을 인정받았다.

이후 2012년 두산에서 기술전략 부문장을, 2019년에는 두산솔루스 운영총괄(COO)을 맡으며 제조·운영 효율화와 글로벌 사업 운영 등 핵심 영역을 총괄했다. 2022년에는 한국앤컴퍼니 부사장으로 이동했으며 ,올해 초에는 독일 현지에서 한온시스템 유럽법인 대표로 글로벌 운영 경험을 확보했다. 지난 7월에는 롯데웰푸드 혁신추진단장으로 합류했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



