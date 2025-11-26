본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

롯데웰푸드, 신임 대표에 서정호 부사장 내정

구은모기자

입력2025.11.26 15:14

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데그룹은 서정호 롯데웰푸드 혁신추진단장(부사장)을 롯데웰푸드 대표이사로 내정했다고 26일 정기 임원인사를 통해 밝혔다.


롯데웰푸드, 신임 대표에 서정호 부사장 내정
AD
원본보기 아이콘

1969년생인 서 내정자는 미국 오하이오주립대에서 산업공학을 전공하고 미시간대 경영학석사(MBA)를 취득했다. 1999년 미국 제너럴모터스에서 프로세스 엔지니어로 커리어를 시작한 뒤, 2006년에는 삼성코닝정밀소재 기획그룹장을 맡아 사업 기획·전략 수립 능력을 인정받았다.

이후 2012년 두산에서 기술전략 부문장을, 2019년에는 두산솔루스 운영총괄(COO)을 맡으며 제조·운영 효율화와 글로벌 사업 운영 등 핵심 영역을 총괄했다. 2022년에는 한국앤컴퍼니 부사장으로 이동했으며 ,올해 초에는 독일 현지에서 한온시스템 유럽법인 대표로 글로벌 운영 경험을 확보했다. 지난 7월에는 롯데웰푸드 혁신추진단장으로 합류했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"퇴직연금 수익률이 40%…말이 돼?" 고수가 선택한 '이 상품'

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기