김천이 선택한 치즈 명가, ‘조흥GF’ TOP기업 등극

김천시가 2025년 '내 고장 TOP 기업'으로 ㈜조흥 GF(대표 함영제)를 선정하며 지역 식품산업의 성장 가능성을 다시 한번 확인했다. 시는 지난 11월 25일 김천상공회의소에서 선전식을 열고 기업의 성과와 지역경제 기여도를 공식적으로 인정했다.

배낙호 김천시장(왼쪽 일곱번째)이 2025년 내고장 TOP기업으로 선정된 ㈜조흥GF(대표 함영제)와 관계자들과 기념촬영 하고 있다.

㈜조흥 GF는 2016년 김천 1일 반 산업단지(2단계)에 입주한 이후 자연치즈·모조치즈 등 다양한 치즈 제품을 전문 생산하며 국내 외식·유가공 시장에서 신뢰받는 기업으로 자리매김했다.

설립 후 16년간 축적한 기술력은 서울우유, 매일유업 등 대형 유가공업체는 물론 도미노피자, 반올림 피자 등 전국 프랜차이즈 브랜드에 공급되며 그 품질을 입증해왔다.

기업 성장세도 뚜렷하다. 지속적인 설비투자와 우수 인력 확보를 바탕으로 2024년 매출 467억원을 달성했으며, 지역 인재 채용 확대와 기숙사 운영·통근버스 지원·복지몰 제공 등 근로자 복지 향상 제도를 적극적으로 도입해 안정적이고 건강한 노사문화 형성에 기여했다.

또한 조흥 GF는 지역사회와의 상생을 중요한 경영 원칙으로 삼아 관내 사회복지시설에 식료품을 정기 후원하는 등 사회공헌 활동도 이어가고 있으며, ESG 경영 체계 도입을 통해 지속 가능한 성장 기반을 강화하고 있다.

배낙호 김천시장은 "지역 경제와 일자리 창출에 실질적으로 기여한 ㈜조흥 GF의 TOP 기업 선정을 진심으로 축하드린다"며 "앞으로도 지역 기업이 안심하고 투자하고 성장할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

김천시는 성장 가능성, 고용 기여도, 지역사회 공헌도 등을 평가해 매년 '내 고장 TOP 기업'을 선정하고 있으며, 선정 기업에는 중소기업 운전자금 한도 우대, 지역 우수기업 홍보존 전시 기회 제공 등 다양한 인센티브를 지원한다.

이번 선정으로 조흥 GF는 김천을 대표하는 치즈 가공 전문기업으로서, 지역과 함께 성장하는 상생 모델을 더욱 공고히 하게 됐다.





