부산도시공사, ‘인권경영시스템 인증’ 최초 획득

ESG 경영 사회적 책임(S) 강화… 경영 전반 인권 존중 문화 내재화 인정

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 25일 한국경영인증원(KMR)으로부터 '인권경영시스템 인증'을 최초로 획득했다.

'인권경영시스템 인증'은 국제인권선언과 국가인권위원회 인권경영 가이드라인을 기반으로 조직의 인권 경영 체계 구축과 실천 수준을 평가하는 제도이다.

공사는 이번 심사에서 ▲우수한 인권경영 기반 체계 구축 ▲경영진의 높은 관심과 노력 ▲인권 실천 제도의 내실 있는 운영 ▲기록 및 운영의 투명성 확보 등을 높이 평가받았다. 특히 경영 활동 전반에 인권 존중 문화를 내재화하고 ESG 경영의 사회적 책임(S) 부문 강화를 위해 노력한 점이 주목받았다.

부산도시공사 신창호 사장은 "이번 인권경영시스템 최초 인증은 경영진뿐만 아니라 전 임직원이 인권 감수성을 가지고 보호를 위해 노력해 온 결실"이라며, "투명하고 체계적인 인권경영을 통해 시민과 협력사, 임직원 모두가 존중받는 ESG경영 선도 공기업이 되겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>