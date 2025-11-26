부산과학기술고등교육진흥원, ‘부산 과학기술 이슈발굴 인사이트그룹’ 성과공유회 개최

AI·바이오·제조·해양 등 4개 분과 35개 정책 이슈 도출, 부산 신성장 전략 논의

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지난 25일 부산시티호텔에서 '부산 과학기술 이슈발굴 인사이트그룹 성과공유회'를 개최했다.

부산과학기술고등교육진흥원이 ‘부산 과학기술 이슈발굴 인사이트그룹’ 성과공유회를 갖고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

이 행사는 올해 운영된 인사이트그룹의 성과를 공유하고, 부산의 중장기 미래 신성장 전략 수립을 위한 핵심 과학기술 이슈를 논의하기 위해 마련됐다.

BISTEP은 지난 3월부터 약 6개월간 AI·디지털, 바이오·헬스, 제조·모빌리티, 해양·에너지 총 4개 분과로 구성된 인사이트 그룹을 운영했다.

분야별 전문가 21명이 참여한 이번 그룹은 부산이 확보해야 할 기술·산업 정책 방향을 체계적으로 분석하며 35여 개의 정책 이슈를 도출했다.

성과공유회에서는 각 분과 위원장이 도출한 주요 과학기술 이슈와 부산 대응 전략에 대해 발표, 이어진 분과별 회의에서는 제시된 이슈의 실현 가능성과 정책 적용 방안에 대해 심층 논의가 진행됐다.

BISTEP 김영부 원장은 "과학기술은 부산이 미래 신성장동력을 확보하기 위한 핵심 기반"이라며, "성과 공유회에서 제시된 정책 이슈들이 향후 부산의 산업·기술 전략 수립에 실질적으로 반영될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



