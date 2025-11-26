전북도, 제3회 CEO 지식향연…상생 네트워크 강화

"소상공인 금융지원·생활경제 안정 대책 확대"

전북도가 26일 전주 라한호텔에서 도내 중소기업 CEO, 소상공인, 유관기관 관계자 등 400여 명이 참석한 가운데 '2025년 제3회 CEO 지식향연'을 개최했다.

도에 따르면 'CEO 지식향연'은 급변하는 산업 및 소비 환경 속에서 도내 기업과 소상공인이 미래 전략을 모색하고 상생 네트워크를 강화하기 위해 마련된 대표적인 조찬 포럼이다.

전북신용보증재단, 전주상공회의소, 메인비즈 전북연합회, 전북소상공인연합회가 공동 주관하며, 지역 기업의 혁신 역량 제고와 지식 공유를 목표로 운영되고 있다. 이날 행사는 조찬과 AI 관련 지식영상 상영에 이어 본격적인 일정이 진행됐다.

김관영 전북도지사는 축사에서 "전북은 올해 민생 회복과 산업 전환을 위한 기반을 다져 왔다"며 "AI·바이오·재생에너지·방산 등 첨단 산업 기반을 강화하는 한편, 소상공인을 위한 금융지원과 생활경제 안정 대책을 지속 확대해 모두가 함께 도약하는 전북경제를 만들겠다"고 말했다.

이어 "새해에는 제조·농생명·의료 분야에 AI 기술을 폭넓게 접목해 혁신 산업 생태계를 구축하고, 든든보험·희망채움통장 도입, 육아안정 특례보증 확대 등 민생경제 정책도 강화할 방침이다"고 설명했다.

권정윤 소비트렌드분석센터 연구위원이 '트렌드 코리아 2026' 특강을 진행했다. 권 연구위원은 빠르게 변화하는 기술 환경과 소비자 행동 변화가 기업 경영 전반에 미치는 영향을 분석하며, 2026년을 관통할 핵심 트렌드를 제시했다.

참석 기업들의 실질적 전략 수립을 돕기 위해 현장에서는 질의응답 시간도 마련됐다.

권 연구위원은 "기업이 기술 변화와 소비 패턴을 정확히 파악하고 핵심 역량을 재정비해야 지속 가능한 성장이 가능하다"며 디지털 전환과 데이터 기반 의사결정의 중요성을 역설했다.

도 관계자는 "앞으로도 전북신용보증재단과 함께 도내 기업과 소상공인이 급변하는 경제 환경에서도 경쟁력을 갖추고 성장할 수 있도록, 실질적인 교육 기회와 협력 네트워크를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>