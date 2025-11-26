거창군, 샤인머스캣 대만 첫 공식 수출 개시

고품질 샤인머스캣 8t 해당 물량

대만 현지 소매매장·마트 공급 예정

경남 거창군은 서북부 경남거점산지유통센터(APC) 포도 선별장에서 구인모 군수를 비롯해 열매 나무 대표, 포도 수출 농가 등 30여 명이 참석한 가운데 거창 샤인머스캣 대만 수출 선적식을 가졌다고 26일 밝혔다.

이번에 선적되는 물량은 16브릭스(Brix) 이상의 고품질 샤인머스캣 8t 해당 물량은 대만 현지 소매매장과 마트에 공급될 예정이다.

2025년산 고품질 거창 샤인머스캣, 대만 수출 첫 선적 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

또한 향후 10∼15일 간격으로 약 5회 초가 선적 총 40t이 계획되어 있어 올해 수출 실적이 더욱 확대될 전망이다.

거창 샤인머스캣은 높은 당도, 균일한 품질, 체계적인 산지 관리로 국내는 물론 대만에서도 선호도가 높다.

특히 올해는 국내 샤인머스캣 가격 하락과 소비 둔화로 시장 상황이 어려웠음에도, 지역 농가의 조직적 품질 관리와 수출업체의 적극적인 해외 마케팅으로 안정적인 수출 물량을 확보하고 해외 판로를 확대하는 성과를 거뒀다.

구인모 군수는 "거창 샤인머스캣은 우수한 재배 기술과 철저한 품질 관리로 해외에서도 명성을 높여가고 있다"며 "어려운 여건 속에서도 품질 경쟁력을 지켜낸 생산 농가와 수출업체에 감사드린다"고 말했다.

또한 "거창군도 해외 판로 확대와 수출 물류 지원 등 농가 소득 증가를 위한 행정 지원을 강화하겠다"고 말했다.

한편 거창군은 2026년도 포도 수출 검역 단지 지정을 통해 수출 생산 기반을 강화하고 이를 바탕으로 미국 등 신규 해외시장으로의 수출 확대를 적극적으로 추진해 나갈 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



