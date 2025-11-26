강원인재원, '지역사회공헌 인정제' 3년 연속 최고 등급 획득

강원인재원이 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동으로 주관하는 '2025년 지역사회공헌 인정제' 심사에서 3년 연속 인증 및 최고등급인 S 등급을 달성했다.

'지역사회공헌인정제'는 비영리단체와 파트너십을 맺고 꾸준한 지역사회공헌활동을 펼친 기업·기관의 공로를 인정하는 제도로 사회공헌 제도 중 가장 공신력 있는 인증제도이다.

인증심사는 환경경영(E), 사회적 책임(S), 투명경영(G) 등 3가지 영역에서 추진체계, 문제인식, 프로그램, 네트워크, 성과영향 등 19개의 지표로 평가됐다.

강원인재원은 올해 설립 50주년을 맞아 '50일간 사회공헌 릴레이'를 대대적으로 추진했으며, 임직원·학사생·숙우회 등이 참여한 세대 연대형 활동으로 최다 활동과 기부 참여를 이끌어 지역사회에 의미 있는 가치를 더한 점이 높은 평가를 받았다.

김학철 원장은 "강원인재원은 도민 한 분 한 분의 관심과 지지 속에 성장해온 기관인 만큼, 그 고마움에 대한 보답은 사회공헌을 통해 꾸준히 이어져야 한다"며 "앞으로도 지역 거버넌스를 강화하여 지역과 함께 성장하는 기관이 되겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



