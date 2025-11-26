진병영 함양군수, 시정연설 통해 '2026년 군정 방향 제시'

지속 가능한 발전을 위해 2026년 본예산 7080억원 편성

관광·인프라·농업 등 다양한 분야에서 군민 삶의 질 향상 목표



진병영 함양군수는 지난 25일 제296회 함양군의회 제2차 정례회에서 2026년도 예산안을 제출하며 내년도 군정 운영 방향을 밝혔다.

진 군수는 시정연설을 통해 "2026년도 예산은 군민들의 일상과 함양군의 성장, 그리고 지속 가능한 발전을 위해 꼭 필요한 분야에 집중적으로 편성했다"라며 "함양형 생활 SOC 사업을 비롯해 지역 경제 발전과 군민 복지 향상을 위한 다양한 사업들을 추진하겠다"라고 밝혔다.

함양군은 2025년 한 해 동안 다양한 성과를 이루어냈으며, 이를 기반으로 2026년에는 더욱 큰 도약을 준비하고 있다.

진 군수는 "군민과 함께 걷는 한 걸음 한 걸음이 곧 함양의 길이 되고 역사가 된다는 사명감으로 새로운 미래를 열기 위해 최선을 다해 왔다"며 "오늘의 함양은 그 어느 때보다 큰 잠재력을 지닌 도시로 성장하고 있으며, 도약의 여정은 앞으로도 계속될 것"이라고 강조했다.

민선 8기 동안 함양군의 예산은 약 26% 증가했으며, 증액된 예산은 지속 가능한 발전과 군민 실생활에 도움이 되는 분야에 집중적으로 투입됐다.

교통 인프라 확충 성과도 두드러진다. 대전~함양~남해선 철도 유치 활동이 본격화되었고, 국도 24호선 지곡~안의 4차로 확장, 국지도 37호선 백전~서하 2차로 개량 사업이 일괄 예비타당성 조사 대상 사업으로 선정되는 성과를 거두었다. 이러한 교통망 확충은 함양을 교통 중심지로 성장시키는 핵심 기반이 될 것으로 기대된다.

관광 분야에서는 '오를 GO 함양' 산악 완등 인증사업이 전국적 주목을 받으며 방문객이 26.9% 증가했다. 함양군은 한국관광공사가 선정한 '뜨는 도시'로 이름을 올렸으며, 지리산 풍경 길은 국내 제1호 관광도로로 지정되어 함양의 역사·문화·경관 가치를 전국적으로 알리는 계기가 되었다.

스포츠 분야에서도 의미 있는 성과가 있었다. '함양FC U-18 팀'이 창단 7개월 만에 전국 추계대회 준우승을 차지했고, 이를 통해 62명의 인구 유입 효과도 나타났다. 또한 2027년 경남도민 체전이 함양·산청·거창·합천 4개 군 공동 개최로 확정되며 지역 체육 발전의 전환점이 될 것으로 전망된다.

농업 분야에서도 계절근로자 지원센터는 매년 1400여 농가에 도움을 주고 있으며, 농촌 재생 우수사례로 선정되는 성과도 있었다. 기숙사 2호 건립을 위한 재원 확보로 농업 인력난 해소 기반을 마련했다.

복합커뮤니티센터인 누이센터는 내년 완공을 목표로 추진 중이며, 임대주택 122호도 완공 예정으로 귀촌인·청년층의 정주 기반을 강화하고 있다. 워커인 함양 프로젝트, 백두대간 가든엔 카페 사업 등 청년 유입 정책도 활발히 추진되고 있으며, 빈집 리모델링을 통한 '환대 하우스' 사업으로 귀촌인의 주거 부담을 낮추고 있다.

함양군은 2026년도 예산안을 총 7080억 원으로 확정하고, 이를 통해 군민들의 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 다양한 사업을 추진할 예정이다. 이번 예산안은 2022년 대비 26% 증가한 규모로, 군민들의 기대에 부응하고 지속 가능한 발전을 위한 중요한 기틀이 될 것으로 보인다.

상림권 관광을 중심으로, '오를 GO 함양', 선비문화 풍류 벨트, 산악 레포츠, 지리산과 덕유산 둘레길, 지리산 풍경 길 등을 하나의 축으로 연결한 '함양 관광 그랜드 플랜'을 체계적으로 수립한다. 이를 위해 문화·관광 분야에 368억원을 편성하여. 함양, 수동, 지곡 등 중부권을 중심으로 새로운 관광 자원을 개발하고 지역 경제를 활성화한다.

대한민국 제1호 관광도로인 '지리산 풍경 길'의 편의시설을 보완하고, 지리산과 덕유산을 연결한 '더블 마운틴 산악관광벨트'를 추진하해산악 레포츠를 즐길 기회를 제공한다.

군민들이 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 살아갈 수 있도록 촘촘한 생활 안전망을 구축하기 위해 안전과 환경 분야에 962억 원을 편성하였다. 산사태, 홍수, 태풍 등 자연재해에 취약한 남부권을 중심으로 상하수도 정비와 기후 변화 대응을 위한 종합 정비사업을 진행한다.

농업의 지속 가능성을 높이기 위해 농림축산 분야에 총예산의 19.92%인 1410억원을 편성해 농촌 재구조화, 농업 스마트화, 기후변화 대응, 세대 전환 등을 추진한다.

생애주기별 맞춤형 지원사업을 확대하는 등 사회복지 분야에는 1273억원을 배정했다. 청소년 바우처 지원 대상을 9세에서 12세까지 확대하고, 신혼부부 결혼자금을 500만원에서 1000만원으로 증액한다. 주택 보금자리 사업 지원을 300만원에서 3000만원으로 확대해 새로운 보금자리를 마련하는 가구에 실질적인 도움을 준다.

산업 발전과 기업 유치를 위한 기반을 강화하기 위해 산업·중소기업 분야에 210억원이 투입된다. 기업의 투자 수요에 대응하는 산업 용지의 적기 공급을 위해 신관지구 80만 평 규모의 산업·물류단지 개발에 전력을 쏟는다. 경쟁력 있는 산업용지 개발을 통해 다양한 산업군의 투자를 유치하여 일자리 창출과 경제 활성화, 나아가 인구 유입으로 이어지는 선순환 구조를 만든다.

진병영 군수는 "2026년은 함양의 새로운 미래를 여는 중요한 해로 삼겠다"라며, "아이들이 꿈을 키우고, 어르신이 존중받으며, 청년이 돌아와 머무는 함양을 만들기 위해 최선을 다하겠다"라고 강조했다.

또한 "2026년에도 군민만 바라보는 군정으로, 더 낮은 자세로 더 깊이 고민하며 함양의 미래를 열어가겠다"라고 다짐하며 "군민 한 분 한 분의 삶이 더 나아지는 함양을 만드는 것을 최우선 목표로 삼겠다"라고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



