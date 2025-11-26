본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

수원남부소방서, 스마트 의료지도 시범사업 우수기관 포상

이영규기자

입력2025.11.26 08:12

시계아이콘00분 14초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원남부소방서가 스마트 의료지도 시범사업 우수기관으로 선정돼 국립중앙의료원장상을 받았다.


수원남부소방서는 지난 24일 서울 코트야드 메리어트에서 열린 '2025년 스마트 의료지도 시범사업 포상 수여식'에서 장려상인 국립중앙의료원장상을 받았다고 26일 밝혔다.

경기 수원남부소방서가 지난 24일 스마트 의료지도 시범사업 우수기관으로 선정돼 국립중앙의료원장상을 받았다. 수원남부소방서 제공

경기 수원남부소방서가 지난 24일 스마트 의료지도 시범사업 우수기관으로 선정돼 국립중앙의료원장상을 받았다. 수원남부소방서 제공

AD
원본보기 아이콘

국립중앙의료원은 앞서 스마트 의료지도 체계 구축을 위해 전국 구급대원 및 의료지도의사를 대상으로 거점별 지역위원회의 추천을 받아 우수사례를 선정했다.


이번 포상 수여식에서 수원남부소방서 매산119안전센터 소속 김범식·신재청 소방사, 하정훈 소방교는 국립중앙의료원이 주관하는 스마트 의료지도 시범사업 우수사례 대상자로 선정됐다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼 "올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다

산부인과·소아외과 의료사고 시 정부가 최대 15억 보장

새로운 이슈 보기