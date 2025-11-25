구미시의회, 2026년도 예산안 및 기금운용계획안(2조2320억원) 심도있는 심사

제292회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 구성

구미시 2025년도 제2회 추경 심의

경북 구미시의회는 25일 제292회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 예산결산특별위원회(이하 예결특위)를 구성했다.

예결특위 위원은 총 13명으로, 위원장에 김영길 의원, 간사에 추은희 의원을 비롯해 김낙관, 김원섭, 김재우, 박세채, 소진혁, 양진오, 이명희, 이지연, 장미경, 장세구, 허민근 의원을 선임했다.

이번 제2차 정례회 기간 2026년도 예산안 및 기금 운용계획안과 2025년도 제2회 추가경정예산안 및 기금 운용변경계획안을 심의할 예정이다.

제292회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 예산결산특별위원회 위원장으로 선출된 김영길 의원/구미시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 2026년도 예산안은 총 2조 2,320억으로 시정 주요 현안과 미래 성장 동력 확보를 위한 다양한 사업들이 포함되어 의회로 제출됐다.

위원장으로 선출된 김영길 의원은 인사말을 통해 "급변하는 글로벌 경제 패러다임 속에서 구미시의 경제 상황 및 산업 구조를 제대로 분석하였는지, 이를 근거로 앞으로 우리 시가 반드시 추진해야 할 사업을 편성하였는지 면밀히 검토하겠다."고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>