화순군 '저소득층 주거환경 개선사업' 마무리

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.25 14:05

'신아행복나눔봉사단·남도사랑화순군봉사단' 참여

전남 화순군이 지역 내 저소득층의 주거환경을 개선하기 위해 올해 3월부터 이달까지 총 6회에 걸쳐 봉사활동을 진행하고 사업을 마무리했다.

신아행복나눔봉사단 단체 기념사진. 화순군 제공

신아행복나눔봉사단 단체 기념사진. 화순군 제공

25일 군에 따르면 저소득층 주거환경개선사업은 지역사회의 복지 사각지대를 해소하기 위해 읍·면 행정복지센터의 추천을 받아 선정된 6가구를 대상으로 봉사활동을 추진하는 자원봉사 활성화 사업이다.


이번 봉사활동에는 이달 중 두 차례에 걸쳐 신아행복나눔봉사단(단장 최성영) 15명과 남도사랑화순군봉사단(단장 조준성) 16명이 참여해 낡고 훼손된 도배와 장판을 새롭게 교체함으로써, 주거 취약계층의 생활환경 개선에 힘을 보탰다.

봉사에 함께한 자원봉사자 한 분은 "작은 손길이지만 도움이 필요한 분들께 따뜻함이 전해지길 바라는 마음으로 참여했다"며 "앞으로도 지역 곳곳의 어려운 이웃을 위해 봉사활동에 지속해서 참여하겠다"고 전했다.


서봉섭 가족정책실장은 "바쁜 일정 속에서도 지역사회를 위해 기꺼이 참여해 준 봉사단원들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 저소득층의 주거 안정을 위해 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
