시흥시, 시화방조제 자전거길에 '디자인 태양광' 조성 착수

경기도 시흥시가 시화방조제 일대의 명품 자전거길 조성에 나선다. 최근 노후 자전거길 정비를 완료한 데 이어 특화 디자인을 적용한 태양광 시설을 설치한다.

시흥시는 시화방조제 자전거길에 디자인·경관은 물론 시민 편의를 고려한 '공공디자인 태양광 시설' 설치에 착수한다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 경기도의 '시화호 RE100' 및 '경기 햇빛 자전거길 1호' 사업과 연계해 시가 추진하는 에너지전환 프로젝트다. 공사는 내년 2월 말까지 진행된다.

사업은 경기환경에너지진흥원이 총괄 주관하고, 특수목적법인(SPC)인 솔라원사호㈜가 발전사업자로 참여하며 SKI E&S가 지원하는 민간 투자형 방식으로 추진된다. 시는 행정지원과 시민 맞춤형 에너지전환 모델 구축을 담당하며, 발전 수익 일부는 시민에게 환원할 예정이다.

사업 대상지는 정왕동 2376 일원 시화방조제 하부 자전거길 약 840m 구간이다. 이곳에는 웨이브 형태의 디자인 태양광 761.6㎾를 설치한다. 이와 함께 쉼터, 자전거 공기주입기, 운동기구, 야간경관조명 등 시민 편의시설도 마련된다.

특히 대상지는 시화호 물결을 형상화한 웨이브형 디자인, 야간 스카이라인을 연출하는 LED 경관조명, 자전거 이용자 맞춤 편의시설을 결합해 시민이 직접 체감하고 즐길 수 있는 에너지 문화 공간으로 조성된다.

임병택 시흥시장은 "이번 사업은 시민이 일상에서 체감하는 에너지전환 선도모델이 될 것"이라며 "시민이 변화를 함께 이끄는 주체가 되는 RE100 선도도시로 도약하겠다"고 말했다.





