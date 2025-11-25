[포토] 원달러 환율 '여전히 고공행진'

코스피 지수가 전 거래일 대비 2.50% 오른 3942.36으로 장을 시작한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 1.9원 내린 1475.2원으로 거래를 시작했다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>