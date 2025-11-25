본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

"챗GPT가 원하는 상품 찾아준다"…'쇼핑 리서치' 기능 도입

이명환기자

입력2025.11.25 09:35

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연말까지 무료 이용 가능

오픈AI는 챗GPT에 '쇼핑 리서치' 기능을 새로 도입했다고 25일 밝혔다. 쇼핑 리서치는 원하는 제품을 쉽게 찾을 수 있도록 사용자를 대신해 제품 조사를 해주는 챗GPT의 새 기능이다.


사용자가 쇼핑 리서치를 이용해 찾고 싶은 제품을 설명하면 챗GPT는 자연스러운 대화를 통해 제품을 찾아준다. 원하는 제품을 찾아야 할 때는 추가 질문을 통해 조건을 구체화하고, 챗GPT가 인터넷 전반을 조사해 맞춤형 추천을 몇 분 안에 제공하게 된다.

오픈AI는 챗GPT에 '쇼핑 리서치' 기능을 새로 도입했다고 25일 밝혔다. 오픈AI 제공

오픈AI는 챗GPT에 '쇼핑 리서치' 기능을 새로 도입했다고 25일 밝혔다. 오픈AI 제공

AD
원본보기 아이콘

사용자는 스스로 여러 시간 동안 비교·검색하는 대신 주요 제품과 차이점, 장단점 등이 정리된 구매 가이드를 받아볼 수 있다. 오픈AI는 상품 정보를 신뢰할 수 있는 출처를 통해 가져오고, 해당 출처를 명확하게 표시한다고 강조했다.


쇼핑 리서치 기능이 전자제품과 뷰티, 홈&가든, 주방·가전, 스포츠·아웃도어 등 정보량이 많은 카테고리에서 유용할 것이라고 오픈AI는 설명했다.


이 기능은 무료버전과 유료버전인 플러스, 프로에 이용자 모두에게 순차적으로 배포되며, 연말까지 무제한 수준으로 이용할 수 있다. 아울러 사용자가 필요로 하는 정보를 알아서 제안해주는 초개인화 기능인 '챗GPT 펄스'와도 결합된다. 이를 통해 쇼핑 리서치는 이전 대화를 기반으로 개인화되면서도 능동적인 상품 추천이 가능할 것으로 보인다.

현재 쇼핑 리서치를 통해 찾은 상품을 구매하려는 경우 소매 업체 사이트로 바로 이동할 수 있다. 오픈AI는 앞으로는 지원되는 판매처에 한해 즉시 결제를 통한 직접 구매 기능도 제공할 예정이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

"태권도가 닌자 훈련?"…캐나다 유명 스포츠 채널 표기 논란

난데없이 야구공 크기 우박 쏟아져…152명 병원행에 학교 휴교령까지

'대발이 아버지' 이순재씨 별세91세까지 현역 배우로

김치 해외 수출기록 또 경신…최대 무역국 일본은 '역성장'

새로운 이슈 보기