LG유플러스, AI 스타트업 생태계 확장…'쉬프트데이'서 2기 11개사 공개

AWS·ZVC·세일즈포스 등 해외 기업과 협력해 스타트업 글로벌 진출 지원

콬스웨이브·마고·페블러스 등 AI 스타트업 지원

LG유플러스가 기술 경쟁력을 갖춘 국내 AI 스타트업의 성장과 글로벌 진출을 지원한다. 홍범식 대표(왼쪽)이 쉬프트 2기에 선발된 스타트업 대표와 기념사진을 촬영하는 모습. 사진제공=LG유플러스

LG유플러스가 기술 경쟁력을 갖춘 국내 인공지능(AI) 스타트업의 성장과 글로벌 진출을 지원하는 데 나섰다. 지난해에 이어 두 번째로 개최된 '쉬프트데이'를 통해 AI 스타트업 생태계 조성을 강화하겠다는 전략이다.

LG유플러스는 24일 서울 용산사옥에서 스타트업 협력 결과와 향후 방향성을 공유하는 '쉬프트데이'를 열었다고 25일 밝혔다. 행사에는 홍범식 LG유플러스 대표를 비롯한 주요 경영진, 쉬프트 1·2기 참가 스타트업 관계자 등 약 150명이 참석했다.

쉬프트데이는 LG유플러스의 AI 오픈이노베이션 프로그램 '쉬프트(Shift)' 성과를 공유하고, 새롭게 선발된 2기 스타트업을 소개하는 자리다. LG유플러스는 AI 미래기술 분야의 유망 초기 스타트업을 발굴해 기술 협력·사업 협업·투자를 지원하고 AI 생태계를 확대하는 것을 목표로 삼고 있다.

이날 LG유플러스는 쉬프트 2기에 최종 선발된 11개 스타트업을 공개했다. 2기에는 ▲AI 에이전트 4개사 ▲AI·기계학습 운영(MLOps) 4개사 ▲AI 보안 1개사 ▲AI 서비스형소프트웨어(SaaS) 2개사 등 총 11개사(콬스웨이브, 마고, 페블러스, 그래파이, 인핸스, 호두랩스, 옵트에이아이, 아이브, 제트에이아이, 사이퍼데이터, 하이어다이버시티)가 선정됐다. 참여 기업들은 보유 AI 기술과 향후 목표, LG유플러스와의 협력 계획을 발표했다.

LG유플러스는 쉬프트 2기 스타트업에 글로벌 진출 기회도 제공한다. 우선 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 AI 개발·실험에 필요한 기본 비용 절감을 지원한다. 또한 일본·동남아 투자사 제트벤처캐피탈(ZVC)과 전략적 공동투자 구조를 마련하고, 미국 세일즈포스와의 협력을 통해 글로벌 세일즈·마케팅 기회도 제공할 계획이다.

해외 전시 참가 지원도 이어진다. LG유플러스는 AI 스타트업의 스페인 바르셀로나 MWC 참가를 돕고 있으며, 쉬프트 1·2기 스타트업 중 5개사는 내년 MWC26 글로벌 스타트업 행사 '4YFN(4 Years From Now)'에 참여할 예정이다.

향후 LG유플러스는 쉬프트를 중심으로 글로벌 파트너사와의 공동 프로그램을 지속 확대할 방침이다. 스타트업 지원을 넘어 해외 기업과 공동펀드를 조성해 글로벌 투자 생태계 구축 방안도 검토 중이다.

홍범식 LG유플러스 대표는 "쉬프트는 LG유플러스의 'Simply. U+' 브랜드 철학에 맞게 기술·사업·투자 등 스타트업에 필요한 핵심 지원을 한 번에 제공하는 AI 이노베이션 프로그램"이라며 "스타트업이 실제 사업 성과를 만들 수 있도록 성장 전 과정을 지원하고 글로벌 수준의 협력 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>