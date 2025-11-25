[클릭 e종목]"티로보틱스, AMR 구조적 성장 및 유리기판 이송로봇 개발 주목"

KB증권은 25일 티로보틱스 티로보틱스 117730 | 코스닥 증권정보 현재가 14,720 전일대비 70 등락률 +0.48% 거래량 673,433 전일가 14,650 2025.11.24 15:30 기준 관련기사 기회를 살려줄 투자금 활용법...4배 주식자금을 연 4%대 금리로[클릭 e종목]"티로보틱스, AMR 우위로 다양한 산업 진출 준비"[특징주]티로보틱스, K-휴머노이드 연합 장병탁 위원장과 협업 '부각' 전 종목 시세 보기 close 에 대해 AMR(자율주행 물류로봇)과 유리기판 이송 로봇 개발을 바탕으로 새로운 성장 동력을 확보할 것이라고 분석했다.

티로보틱스는 2004년 설립된 로봇 제조 기업으로, 반도체·디스플레이 공정용 진공로봇과 이송 모듈, 이차전지 및 스마트팩토리용 AMR을 생산한다. 국내 유일 OLED 진공로봇 개발 기업이자 국내 1위 AMR 전문 로봇 업체로 기술적 차별성을 보유하고 있다.

다만 올 3분기 누적 실적은 매출액 367억6000만원으로 전년 대비 27.8% 감소했고, 영업손실 8억6000만원으로 적자가 지속됐다. 그럼에도 불구하고 회사의 핵심 사업인 진공로봇과 진공이송모듈을 기반으로 AMR 부문 성장 가능성은 크다는 분석이다.

임상국 KB증권 연구원은 "AMR 산업의 구조적 성장 등 우호적 환경 속에서 미국 최대 전기차 배터리 공장에 AMR 솔루션 납품 등 글로벌 AMR 수주가 증가하고 있다"며 "글로벌 고객 확대가 본격화되고 있다"고 평가했다.

티로보틱스가 보유한 로봇 제어 기술과 구동부 설계 역량을 바탕으로 자동차·군수·물류 등 다양한 산업으로 AMR 적용이 확산될 것이라는 전망도 제시했다. 특히 지난 3월 레인보우로보틱스와 MOU를 체결해 대규모 물류자동화 시장을 공략 중이며 향후 S기업의 AMR 밸류체인으로 도약할 수 있을지 주목된다.

디스플레이 분야에서도 경쟁력은 확고하다. 임 연구원은 "국내 최초이자 유일한 OLED 진공로봇 개발 기업"이라며 "진공환경에서 파티클을 최소화하는 기술과 초정밀 제조 역량은 12년간의 Applied Materials 협력을 통해 입증됐고, 이에 따라 국내외 디스플레이 업체들의 6·8세대 OLED 투자 확대 시 수혜가 예상된다"고 분석했다.

향후 신성장 영역으로는 유리기판 이송 로봇이 주목된다. 최근 AI 반도체 성능은 빠르게 향상되는 반면, 패키징 기판 기술은 정체돼 있어 차세대 소재로 유리기판이 부상하고 있다.

임 연구원은 "유리기판 상용화 시 AI 반도체 패키징 공정에 큰 변화를 가져올 수 있다"며 "티로보틱스는 8.6세대 OLED 진공로봇 기술을 활용해 유리기판 이송 로봇을 개발·테스트하고 있어 유리기판이 시장에 본격 도입될 경우 티로보틱스의 신규 성장동력이 될 수 있다"고 전망했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



