본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

귀멸의 칼날, 좀비딸 제치고 올해 국내 박스오피스 1위…日 영화 최초

이명환기자

입력2025.11.22 10:17

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

누적 관객 563만명…올해 최다 관객·매출액
역대 日 애니 영화 최다 관객 기록도

일본 극장판 애니메이션 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'이 올해 국내 박스오피스 1위에 등극했다.


22일 배급사 애니맥스브로드캐스팅코리아에 따르면 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 이날까지 누적 관객 563만8000여명을 기록했다.

귀멸의 칼날, 좀비딸 제치고 올해 국내 박스오피스 1위…日 영화 최초
AD
원본보기 아이콘

이로써 이 영화는 올해 국내 박스오피스 1위였던 '좀비딸'의 563만7000여명 기록을 넘겼다. 애니메이션 영화가 한 해 국내 박스오피스 기록에서 전체 1위를 차지한 건 이번이 처음이다.


이 작품은 4DX, IMAX, 돌비시네마 등 특별관 관람 비율이 약 19%에 달하는 것으로 알려졌다.


해외 애니메이션 가운데 '겨울왕국 2'가 2019년 1336만9000여명의 관객을 동원했지만, 당시 '극한직업'과 '어벤져스 엔드게임'에 밀려 한 해 박스오피스 기록으로는 3위에 그쳤다.

같은 이름 만화·애니메이션을 원작으로 한 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 3부작 제작이 예고된 '귀멸의 칼날' 최종화의 첫 번째 작품이다. 혈귀의 우두머리인 키부츠지 무잔이 귀살대원들을 혈귀의 본거지 '무한성'으로 끌어들이며 대전을 벌이는 내용을 담았다.


귀살대와 혈귀의 마지막 전투를 그린 만큼 각 인물의 서사가 자세하게 묘사됐고, 작화도 인기를 끌면서 'N차 관람'이 이어지고 있다.


지난 8월22일 개봉한 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성'은 개봉 이틀 만에 100만 관객을 넘기고 개봉 열흘째에 300만명을 돌파하며 올해 개봉작 중 가장 빠른 관객 증가 속도를 보였다. 또 역대 일본 애니메이션 가운데 흥행 1위였던 '스즈메의 문단속'(2023)의 558만9000여명 기록을 이달 초 뛰어넘었다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

매일 입에 닿는데 세균·곰팡이 '범벅'…변기보다 3000배 더러운 전자담배 매일 입에 닿는데 세균·곰팡이 '범벅'…변기보다 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

틱톡서 번지는 '지루함 버티기'…Z세대가 로도깅에 빠진 이유

"월급보다 큰돈 날렸다"…일본여행 취소 날벼락에 직장인들 '부글부글'

조직위 모욕에 퇴장으로 맞섰던 미스 멕시코, 미스유니버스 우승

아이 이름이 X발·쌍X?…비속어 작명 법으로 막는다

주차장서 후진 풀악셀로 뒷차에 '어부바'…"시동도 안끄고 음악 듣다니"

'나혼산' 제시 린가드도 반한 PDRN…쇼핑 성지 된 'K약국'서 불티

초겨울 한파 車배터리 관리…"지하주차장·주 1회 시동 중요"

새로운 이슈 보기