화순군청 복싱부, 월드 복싱 컵 파이널서 메달 획득

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.21 17:20

'박초롱·주태웅' 동메달

전남 화순군은 화순군청 복싱부가 지난 16일~19일까지 인도 뉴델리에서 열린 '2025 World Boxing Cup Finals'에서 동메달 2개를 획득했다고 21일 밝혔다.

왼쪽부터 주태웅 선수, 박초롱 선수. 화순군 제공

화순군청 복싱부 선수는 2025 World Boxing Cup Finals에 대한민국 국가대표로 출전했으며 박초롱 선수는 여자-48㎏급에서 Minakshi Minakshi(인도)선수에게 석패했지만, 값진 동메달을 획득하는 성과를 거뒀다.


남자 +90㎏급 주태웅 선수는 Mamasoliev Khalimjon(우즈베키스탄)선수를 상대로 치열한 경합 끝에 동메달 획득에 성공해 화순군청 복싱부의 저력을 입증했다.

구복규 군수는 "군 소속 선수가 국제대회에서 좋은 기량을 펼쳐 기쁘다"며 "앞으로도 선수들의 기량을 넓히는데 더 많은 관심과 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
