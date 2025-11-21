본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

영주시, 내년 본예산 1조1070억원 편성

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.21 13:16

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시민 삶의 질 향상, 미래 성장기반 구축 중점

투자유치·산업고도화·상권 활성화 전략 배분

영주시는 2026년도 본예산 1조1070억원 규모의 예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 21일 전했다. 이는 올해 본예산보다 50억원 증가한 수치로 약 0.45% 소폭 상승을 보였다.


회계별로는 일반회계가 올해보다 80억원(0.79%) 증가한 1조60억원으로 편성, 특별회계는 전년 대비 30억원(△2.82%) 감소한 1010억 원으로 확정됐다.

일반회계 주요 편성 내용을 보면 사회복지 분야가 3012억원으로 전체의 29.95%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 농림해양수산 1590억원(15.81%), 환경 733억원(7.29%), 문화 및 관광 723억원(7.19%), 국토 및 지역개발 704억원(7.01%), 교통 및 물류 658억 원(6.55%) 순으로 편성됐다.


2026년도 예산안은 시민의 삶을 직접적으로 지원하고 영주의 미래 경쟁력을 강화하는 데 중점을 두고 편성됐다. 특히 투자유치 확대, 산업구조 고도화, 지역 상권 활성화를 위한 사업에 전략적으로 예산을 배분해 지역 성장과 일자리 창출을 견인하는 데 방점을 뒀다.


주요 사업은 ▲지역활력타운 조성 47억원 ▲스포츠컴플렉스 조성 32억원 ▲서천 수변문화관광자원 개발 26억원 ▲영주호 관광 순환 보행교 조성 30억원 ▲영주호 유료 낚시터 조성 10억원 ▲노인일자리 및 사회활동 지원 158억원 ▲휴천2동 뉴빌리지사업 36억원 ▲목재문화체험장 조성 21억원 ▲농업근로자 기숙사 건립 지원 29억원 ▲과수거점산지유통센터 건립 지원 73억원 ▲청년농업인 허브센터 구축 22억원 ▲영주사랑상품권 할인 보전 50억원 ▲교통약자 저상버스 구입 지원 17억원 ▲남산육교 보수·보강공사 25억원 ▲영주 첨단베어링 국가산업단지 조성 200억원 ▲더이음어울림센터 조성 20억원 ▲우곡천 하천재해예방사업 30억원 ▲상망2 자연재해위험개선지구 정비 10억원 ▲영주지구 풍수해 생활권 종합정비사업 11억원 등이 포함됐다.

유정근 영주시장 권한대행은 "2026년 예산이 시민의 삶을 지키고 미래를 준비하는 데 온전히 쓰일 수 있도록 책임감 있게 집행하겠다"며 "시민 모두가 행복하고 더 크게 도약하는 영주를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

영주시청.

영주시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"창업 3년만에 10조 가치"…무섭게 성장 중인 AI 음성 기업 한국 진출(종합) "창업 3년만에 10조 가치"…무섭게 성장 중인 AI ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연초대비 3배 급등한 양상추…양배추로 채운 햄버거?

"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

노점상 식자재에 표백제 '콸콸콸'…단속반에 들끓던 비난, 갑자기 조용해진 이유

BTS 정국 집 비번 '꾹꾹', 진에 기습 뽀뽀…日 여성들에 日 변호사 "처벌 가능"

"월급보다 큰돈 날렸다"…일본여행 취소 날벼락에 직장인들 '부글부글'

서울 지하철 3노조 오늘 파업투표 종료…'교통대란' 오나

새로운 이슈 보기