한전기술 "50년 넘어 100년 기업으로"…창립 50주년

원자력·화력 설계 자립에서 SMR·해상풍력까지

미래 에너지 기술기업 도약 선언

한국전력기술이 창립 50주년을 맞아 미래 에너지 기업으로의 도약을 선언했다.

한국전력기술은 20일 경북 김천 본사에서 창립 50주년 기념행사를 열고, 지난 반세기 성과를 토대로 '100년 기업'으로의 성장 비전을 공식화했다. 행사에는 정부와 유관기관 관계자, 임직원 등 500여명이 참석했다.

한전기술은 1975년 발전소 설계기술 자립을 목표로 설립된 이후 국내 대부분의 원자력·화력발전소 설계를 주도해 온 대표 에너지 기술기관이다. 중동·유럽 등 해외 발전소 설계에도 참여하며 글로벌 설계 역량을 입증해 왔다. 최근에는 해상풍력, 소형모듈원자로(SMR), 디지털전환(DX) 등 탄소중립 시대에 맞춘 신산업 분야로 사업을 확장하고 있다.

기념행사는 50주년 영상 상영을 시작으로 기념사, 50년 사사 및 브랜드북 발간, 신(新)가치체계 선포 등 본식 프로그램이 진행됐다. 부대행사에서는 뇌과학자 장동선 박사가 'AI 시대의 미래'를 주제로 특강을 했으며, 인재양성·설계품질·업무혁신·조직문화 등 경쟁력 강화 방안을 논의하는 토론회도 열렸다.

아울러 '원자력유관기관협의회'와 '한국원자력품질협의회(KNQA) 정기총회'가 개최돼 연구개발 협력과 산업 생태계 강화를 위한 기술 협력 방향이 논의됐다.

김태균 한전기술 사장은 "발전설계 기술자립이라는 국가적 사명으로 출발한 한전기술이 세계 최고 수준의 에너지 기술 기업으로 성장할 수 있었던 것은 많은 분들의 지원 덕분"이라며 "앞으로도 산업계, 유관기관, 지역사회와 긴밀히 협력해 미래 에너지 산업을 선도하는 글로벌 기술 리더로 나아가겠다"고 말했다.





